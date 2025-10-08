Adición del 12 por ciento de las acciones de Freeport Free, Rosan: la implementación aún está finalizada

Yakarta, Viva – Ministro de Inversiones y Downstreaming/Jefe de BKPM, Rosan Roeslani subrayado, aunque los resultados de las negociaciones aún deben diferenciarse, sin embargo suma propiedad existencias El gobierno indonesio con un 12 por ciento en PT Freeport-McMoran, se llevará a cabo de forma gratuita y con un alias gratuito.

«La implementación seguirá finalizándose. Pero a partir de los resultados de nuestras negociaciones obtendremos un 12 por ciento adicional de acciones sin cargo, por lo que no hay ningún costo», dijo Rosan en JICC Senayan, Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Por ello, Rosan aseguró que actualmente el gobierno aún intenta recopilar detalles de un acuerdo sobre la incorporación de la propiedad accionaria en la entidad minera.

Ministra de Inversiones y Downstreaming, así como directora ejecutiva de Antara, Rosan Roeslani

Pero en general aseguró que efectivamente se había logrado un acuerdo al respecto, luego de un largo esfuerzo de negociación que había durado alrededor de seis meses.

Posteriormente, el gobierno seguirá con la adquisición del 12 por ciento de las acciones, fomentando el fortalecimiento de aspectos de seguridad operativa como resultado de la situación de Kahar hace algún tiempo.

«Así que esta negociación ya lleva más de 6 meses, coincidentemente el acuerdo se puede decir que está finalizado», dijo Rosan.

«Con esto (Kahar), en el futuro estaremos más seguros en términos de seguridad, por lo que en términos de minería de clase mundial la operación también se mantendrá», dijo.

Se sabe que la incorporación de acciones gubernamentales en la mina Freeport es parte de la negociación del Permiso Especial de Negocios Mineros (IUPK). En la actualidad, se sabe que IUPK Freeport es válido hasta 2041.

Mientras que el Director Presidente de PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas, también dijo anteriormente que la finalización del acuerdo relacionado sólo se puede determinar después de una firma en papel.

«Sólo puedo decir que es definitivo si ha sido acordado, firmado en el sentido de esa palabra», afirmó.