Adición de la llave de los ojos de los guerreros, pero un problema se interpone en el camino

El Guerreros de Golden State están avanzando hacia la claridad en su lista. Pero un nombre continúa colgando sobre cada movimiento: Jonathan Kuminga. Hasta que se resuelva su contrato, la flexibilidad de Golden State permanece atada. Que incluye la oportunidad de agregar Seth Curryel hermano menor de Stephen Curry.

Opciones de Warriors todavía limitadas por Kuminga

ESPN ha informado que Kuminga no viajó a San Francisco. No asistirá al día de los medios. Ha habido poco impulso hacia un acuerdo.

Golden State tiene tres ofertas sobre la mesa:

Dos años, $ 45 millones con una opción de equipo.

Tres años, $ 75.2 millones con una opción de equipo.

Tres años, $ 54 millones sin opción.

Kuminga y su campamento han retrocedido. Quieren una opción de jugador como señal de buena voluntad después de «años de confusión» en torno a su papel bajo Steve Kerr. También tiene hasta el 1 de octubre para aceptar una oferta de calificación de $ 8 millones. Ese camino le daría una agencia libre sin restricciones en 2026.

Jonathan Kuminga no viajó al Área de la Bahía este fin de semana y no estará en el Día de los Medios mañana. No queda un movimiento tangible hacia una resolución de contrato a medida que llega la parte de baloncesto del calendario de la NBA. Último con @Shamscharania https://t.co/pnvz95mize – Anthony Slater (@anthonyvslater) 29 de septiembre de 2025

Seth Curry todavía en el radar

Como Marc Stein informóGolden State todavía espera firmar a Seth Curry. Los expertos de la liga han esperado que los hermanos jueguen juntos. Pero la flexibilidad del equipo para el día no estará clara hasta que se finalice el acuerdo de Kuminga.

Curry está entrando en su 13ª temporada de la NBA. El año pasado con el Charlotte Hornetsél promedió 6.5 puntos y bateó el 45.6% de sus tres. Su tiroteo podría ser una adición valiosa, pero la capacidad de los Warriors para agregar un jugador 15 depende de quedarse bajo el segundo delantal.

Los Warriors permanecen en curso para finalmente completar sus fichajes planeados de Horford, De’anthony Melton y Gary Payton II después de Kuminga. También esperan firmar a Seth Curry … pero la flexibilidad de Golden State a los dólares no se conocerá hasta que se conozcan los detalles de Kuminga. https://t.co/idnnmanevc – Marc Stein (@thesteinline) 28 de septiembre de 2025

Veteranos que ya están en el redil

El Kuminga Holdout ha dominado los titulares, pero Golden State no se ha detenido. Al Horford se ha comprometido con un acuerdo de varios años y comenzará en el centro, brindando experiencia en liderazgo y campeonato. Gary Payton II y De’anthony Melton También están regresando, dando la defensa de la rotación y la profundidad.

Novato de segunda ronda Will Richard Firmó un contrato de cuatro años con dos años garantizados, mostrando la voluntad del equipo de invertir en su futuro.

Breaking: El agente libre Al Horford se ha comprometido a un acuerdo de varios años con los Golden State Warriors, el agente Jason Glushon le dice a ESPN. Después de siete de los últimos nueve años en Boston y ganar el título de 2024, Horford entrará en su 19ª temporada de la NBA como centro titular de los Warriors. pic.twitter.com/xqtv2tjkef – Shams Charania (@shamscharania) 28 de septiembre de 2025

¿Qué sigue para los Guerreros?

El enfrentamiento de Kuminga se ha estirado todo el verano. Ahora se avecina la fecha límite. Debe tomar una de las ofertas de Golden State o jugar en el acuerdo de clasificación. Una vez que se tome esa elección, los Warriors finalmente sabrán qué recursos permanecen. Y con Seth Curry esperando, la bahía pronto podría ver una de las reuniones familiares más intrigantes de la NBA.