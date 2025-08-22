Adi Syahreza lanza ‘Single Strong pero cansado’ con videoclips que colaboran con los populares Tiktokers

Yakarta, Viva – Jóvenes músicos Adi syahreza Lanzó el último sencillo titulado «Strong But Cirent» que se lanzará en la plataforma de YouTube el 23 de agosto de 2025. La canción creada por Adite Santana planteó el tema de una relación tóxica con un enfoque narrativo profundo sobre alguien fuerte pero cansado de enfrentar una relación poco saludable.

En una entrevista exclusiva, Adi Syahreza explicó el concepto detrás de su canción. «El título de la canción es fuerte pero cansado de decirle a alguien con una relación poco saludable. Esto es duro y fuerte pero está demasiado cansado con esta relación. Ya no es fuerte y elige dejar todo», dijo Adi Syahreza.

Este proyecto de música implica una colaboración interesante con tres Tiktouers Famoso, a saber, Venny Alberti, Rika Gusriani y Oby Suardi, que actúa como modelo en el video clip. La selección de Venny Alberti como el personaje principal tiene una razón especial para Adi Syahreza.

«Venny Alberti es mi amigo desde 2021. Sabemos a través de la aplicación Tiktok. A menudo nos encontramos y tocamos juntos. Lo elegí porque la historia de la canción es casi similar a la historia de su vida», explicó sobre la razón para elegir Venny como el modelo principal de los videoclips.

El proceso de producción de esta canción comenzó el 5 de agosto de 2025 con una sesión de grabación en Backbeat Studio. Mientras tanto, la producción de videoclip tuvo lugar a partir del 11 de agosto de 2025 en la ubicación de Bumi Ariloka Sentul con la duración del rodaje durante 12 horas.

La producción de videoclip no se ejecuta sin desafíos. Adi Syahreza reveló varios obstáculos técnicos encontrados durante el proceso de disparo.

«La mala historia que buscamos la búsqueda del tiempo con el clima porque en ese momento el clima a veces llueve. Hay una parte que cambia el concepto debido al factor climático. Y un dron más se ha caído en el bosque, pero finalmente lo encontramos nuevamente», dijo sobre los desafíos de la producción.

A pesar de enfrentar varios obstáculos, el equipo de producción logró crear interesantes momentos cinematográficos. Una de las escenas más memorables es la escena en la que Venny arrojó dinero a Rika para hacer que el jugo de vidrio se derramara.

«La emocionante historia cuando Venny arrojó dinero a Rika hasta que se derramó el vaso de jugos. Esa es una toma / una toma bien. Esa es la escena realmente clímax y lo hace tenso», dijo Adi con entusiasmo.

La respuesta positiva comenzó a llegar de los fanáticos, especialmente debido a la singularidad de este concepto de video clip. «Los fanáticos están muy entusiasmados con esta canción porque esta es la primera vez que Venny Alberti ha hecho escenas de actuación», dijo Adi sobre los comentarios iniciales de los fanáticos.

Para estrategias promocionales, Adi Syahreza está dirigida a las plataformas de redes sociales como el canal principal. «Para la mayoría de los planes promocionales en las redes sociales como Tiktok, Instagram, YouTube y Facebook. También hay planes de ingresar promociones en la radio y las noticias en línea», explicó sobre el plan de marketing en el futuro.

La colaboración entre el músico y el creador de contenido Tiktok muestra una nueva tendencia en la industria de la música indonesia, donde las redes sociales son el puente principal para llegar a un público más amplio. Con un tema relatable sobre las relaciones tóxicas y visuales que son interesantes, se espera que «fuerte pero cansado» toque los corazones de los oyentes de la música indonesia.

El sencillo «Strong pero cansado» estará disponible en la plataforma de YouTube a partir del 23 de agosto de 2025 y se espera que pronto esté presente en otras plataformas de transmisión de música digital.