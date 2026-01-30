Adhyaksa FC no anotó después de enfrentarse a Sriwijaya FC, una avalancha de elogios de los internautas

VIVA – Las grandes victorias no siempre se celebran en exceso. Eso es lo que se refleja en la actitud. Adhyaksa FC Banten tras conseguir los mejores resultados Sriwijaya FC en la continuación Campeonato Liga 2.

En lugar de presumir de un resultado aplastante, el club de Banten optó por un enfoque diferente en las redes sociales. En la carga oficial de Instagram posterior al partido, Adhyaksa FC solo escribió información de tiempo completo sin incluir los resultados finales del partido. De hecho, esta actitud provocó un amplio reconocimiento por parte del público del fútbol nacional.

Se considera que esta decisión refleja la ética profesional, especialmente teniendo en cuenta la situación de los oponentes que actualmente están cayendo en la clasificación.

En la columna de comentarios de la carga, varios internautas elogiaron abiertamente este paso.

“Respeta el puntaje de ga nampilin, felicita a la AFC, mantente fuerte en la SFC,”, escribió un comentario.

“«Respeto al administrador @adhyaksafcbanten que no escribió el resultado final del partido». otros comentarios.

«Eso es respeto profesional, no tomes a tu oponente a la ligera, incluso si ganas 15-0 pero no anotas los puntos, eso es suficiente respeto.«escribió otro internauta.

Esta actitud contrasta con los hechos en el campo, donde el Adhyaksa FC se mostró muy dominante durante todo el partido.

El partido de la 18ª semana de la Liga de Campeonato 2 del Grupo A entre Adhyaksa FC y Sriwijaya FC se celebró en el Estadio Internacional de Banten el jueves 29 de enero de 2026 por la noche WIB. Los locales tomaron inmediatamente el control desde los primeros minutos y no dieron espacio a los visitantes para desarrollarse.

El resultado final es sorprendente. Adhyaksa FC anotó 15 goles sin respuesta, siete goles en la primera mitad y ocho goles adicionales en la segunda mitad del partido.

En total fueron cuatro los jugadores que registraron hat-tricks. Adilson Silva se convirtió en el gran protagonista tras marcar seis goles, mientras tanto Comer konateRamiro Fergonzi y Miftahul Hamdi contribuyeron con tres goles cada uno.

Los detalles de los goleadores muestran cuán pareja es la contribución de la línea de ataque del Adhyaksa FC.

Makan Konate marcó goles en los minutos 1, 5 y 74.

Ramiro Fergonzi aportó goles en los minutos 15, 66 y 90+4.

Miftahul Hamdi marcó goles en los minutos 71, 75 y 82.

Adilson Silva estuvo extraordinario con goles en los minutos 24, 34, 36, 44, 48 y 64.

Cuando sonó el silbato largo, la cámara captó las expresiones contrastantes en el banquillo. El entrenador del Sriwijaya FC, Budi Sudarsono, fue visto apoyado en una silla con la mirada en blanco. Una tristeza similar se observó entre los jugadores y funcionarios del equipo visitante.