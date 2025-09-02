Adhisty Zara Lurn, el abuelo de Acil Bimbo murió

VIVA – El mundo de la música indonesia se aflige nuevamente con la partida de Raden Darmawan Dajat Kusumawardhana Hardjakusumah, mejor conocido como BiREMBO de emergencia. Este legendario músico respiró el último el lunes 1 de septiembre de 2025 a la edad de 82 años. Esta triste noticia dejó una herida profunda para la familia, especialmente sus nietos, actriz ADHISTY ZARAasí como fanáticos que han admirado durante mucho tiempo sus obras.

Adhisty Zara, un ex miembro de JKT48, entregó la noticia de la partida de su abuelo a través de cargas en Instagram. La carga fue acompañada por una foto en blanco y negro que muestra a Acil Bimbo en recuerdos llenos de significado, recordando una figura que estaba tan cerca en su corazón.

«Innalillahi wa inna ilaihi roojiun darmawan kusumawardhana hardjakusumah el lunes 1 de septiembre de 2025 a las 22.13. Abrir la puerta al fallecido», escribió Agry Zara en Instagram, citado el martes 2 de septiembre de 2025.

Sofia Yulinar Surachman, la madre de Adhisty Zara y la hija de Acil Bimbo, también expresó una profunda tristeza.

«El cielo ha recogido a mi héroe, te amo para siempre papá», escribió Sofía.

Sofía también compartió el momento de emoción cuando sostuvo la mano de su padre unida a dispositivos de medición de saturación de oxígeno.

«No está enfermo, Pa», dijo.

Hasta ahora, la causa exacta de la muerte de Acil Bimbo no ha sido anunciada oficialmente por la familia. Sin embargo, se sabe que este músico senior había estado recibiendo tratamiento en el Hospital Hascikin de Hasan, Bandung, antes de la muerte. Su partida marcó el final del largo viaje de un artista que había coloreado la industria de la música indonesia durante décadas.

La noticia de la partida de ACIL se convirtió en un golpe profundo, especialmente para familias, amigos y amantes de la música. El cuerpo del fallecido fue llevado inmediatamente a una funeraria en la biología Jalan número 4, Cigadung, Bandung City, fue recibido con sollozos y penas de la familia y los vecinos. La atmósfera de emoción envolvió la llegada del cuerpo en la funeraria.

Perfil corto de Acil Bimbo

Acil Bimbo, nacido en Bandung el 20 de agosto de 1943, es uno de los pilares del legendario grupo de música Bimbo, que formó con su hermano, Sam Bimbo, y su hermano menor, Jaka Bimbo, desde 1966. Este grupo es conocido como canciones religiosas y sociales, como «Dios» y «Hay niños que le piden a su padre, además de la música, también mostró su talento en el mundo del mundo. (1973) y tía Sun (1977).

Educación legal de la Universidad de Padjadjaran (graduado 1974) y Kenotariat (1994), ACIL es conocida como figura y artista intelectual. También es activo en actividades sociales como presidente de la ONG de Bandung Spirit desde 2000.

Acil dejó a su esposa, Ernawati, cuatro hijos y varios nietos, incluidos Adhisty Zara y Hasyakyla Utami, también conocidos como ex miembros de JKT48.

La partida de Acil Bimbo no solo dejó tristeza para la familia, sino también para el mundo de la música indonesia. La herencia de su trabajo continuará siendo recordada como parte de la historia de la cultura del país.