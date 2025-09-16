Además del Jack Economic, Anindya Bakrie Pede Kur Housing abre 9 millones de empleos

Yakarta, Viva – Presidente Kadin Indonesia, Anindya BakrieDa la bienvenida al crédito comercial de la gente (KUR) para el sector de la vivienda con esquema de subsidio El gobierno es asumido del 5 por ciento por el gobierno, del interés total dado por los bancos que generalmente varían del 11 al 12 por ciento.

Anindya afirmó que el alto costo de capital puede ser un obstáculo serio para las actividades económicas, especialmente en el sector de la vivienda.

Debido a que cuando el interés crediticio es demasiado costoso, el desarrollador será reacio automáticamente a construir viviendas, el contratista tiene dificultades para financiar el proyecto, y los actores comerciales de materiales de construcción no pueden aumentar la oferta.

«Por lo tanto, Kadin dio la bienvenida al esquema de subsidio de intereses del 5 por ciento del 11-12 por ciento aplicable en el mercado», dijo Anindya en el evento de reunión y simposio; Gotong Royong Housing ‘Nation Heritage’, en Balai Sarbini, South Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

Anindya Bakrie Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Esto es lo que se llama esquema de crédito comercial de personas, Kur para el sector de crédito del programa de vivienda o vivienda», dijo.

Con un presupuesto de Rp 130 billones en 2025, Anindya cree que el programa Vivienda kur Más tarde también podrá absorber hasta 4-5 millones de trabajadores en el campo de la construcción y otros sectores relacionados.

Anindya también expresó el mismo optimismo para el apoyo del Kur residencial, que por supuesto también tendrá un impacto positivo en sus efectos derivados en una serie de sectores industriales de apoyo.

Por ejemplo, como la industria del cemento, el acero, la cerámica, los muebles, la logística, etc., para que los trabajos totales creados puedan alcanzar los 9 millones campo de trabajo.

«Este es un viento muy nuevo para la economía indonesia, que actualmente necesita una inyección de asistencia, especialmente para la creación de empleo», dijo.