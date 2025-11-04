Además del gobernador Abdul Wahid, el KPK también arrestó al jefe del servicio PUPR de Riau.

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) realizar una operación encubierta o OTT en la región de Riau y sus alrededores el lunes 3 de noviembre de 2025. Un total de 10 personas fueron arrestadas en la OTT, entre ellas gobernador de riau Abdul Wahid.

Además del gobernador Abdul Wahid, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción también arrestó al jefe del Servicio de Obras Públicas y Ordenación del Territorio (PUPR) de la provincia de Riau, Muhammad Arif Setiawan.

Sobre la base de observaciones sobre el terreno, el jefe del departamento de PUPR fue arrestado por investigadores de KPK de la oficina del Servicio PUPR de Riau, en Jalan SM Amin el lunes por la tarde alrededor de las 17.45 WIB. Arif fue visto saliendo del ascensor del sótano del edificio acompañado por varios hombres vestidos de civil.



El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el edificio Rojo y Blanco de KPK

Sin decir mucho, el grupo caminó rápidamente hacia el área de estacionamiento y luego se subió al auto oficial que había sido preparado por oficiales de KPK.

Fuentes internas dijeron que la operación silenciosa no sólo tenía como objetivo a los funcionarios del servicio. También se informó que el Gobernador de Riau también fue interrogado en una serie de exámenes realizados por investigadores de KPK.

«Actualmente hay alrededor de 10 personas que han sido detenidas en actividades de arresto», dijo el lunes el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, confirmando que hubo arrestos dentro del gobierno provincial de Riau.

A continuación, varios detenidos en la OTT fueron trasladados a la comisaría central de policía de Riau para ser interrogados.

En este OTT, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) ha confiscado una serie de pruebas, y la Comisión para la Erradicación de la Corrupción tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes que han sido arrestadas.

Además, las partes que han sido arrestadas y están estrechamente relacionadas con el caso de presunta corrupción que está investigando el KPK serán llevadas a la oficina de KPK en Yakarta el martes 4 de noviembre de 2025.

«Probablemente programado para mañana (Rojo-hoy)», dijo Budi Prasetyo el martes por la noche, quien estimó que Abdul Wahid Cs llegaría al Edificio Rojo y Blanco de KPK el martes por la tarde.

La noticia del arresto del gobernador de Riau, Abdul Wahid, en una OTT el lunes fue confirmada por el presidente del KPK, Setyo Budiyanto. Confirmó que el proceso aún estaba en curso. «Así es, todavía está en proceso», dijo.

Informe: Muhammad Arifin/tvOne Riau