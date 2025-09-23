Además de una nueva moto, ¿qué hay en el IMOS 2025?

South Tangerang, Viva – El Show de motocicletas de Indonesia (IMOS) 2025 se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre en Ice BSD City, South Tangerang Regency. Este evento se promociona como la exposición de motocicletas más grande en Indonesia con las últimas golosinas tecnológicas de dos ruedas.

Llegar a IMOS no es solo una cuestión de ver una nueva moto, sino que también siente la atmósfera de la exposición automotriz más completa del país. Varias marcas de motocicletas Top mostrarán sus últimas innovaciones y modelos.

Los visitantes pueden probar directamente las últimas motos a través del área de prueba de prueba proporcionada. Esta oportunidad rara vez se encuentra fuera de los grandes eventos como IMOS.

Otra razón para tomarse el tiempo para llegar son las instalaciones de apoyo que el organizador ha preparado. Hay puntos de comida, cascos, a las cabinas de mercancías exclusivas que pueden ser recuerdos típicos de iMOS.

Además de los productos, IMOS también presenta un importante programa educativo para la comunidad. «Consistentemente presentamos las habilidades y el curso de conducción de seguridad para que las personas sean cada vez más conscientes de la importancia de impulsar la seguridad», dijo el director del proyecto Vamos 2025Abiyoso Wietono, citado Viva Automotive De la declaración oficial, martes 23 de septiembre de 2025.

La emoción se siente cada vez más por la existencia de un programa de fiesta de compras que ofrece descuentos especiales. A partir de los accesorios, la ropa, hasta las piezas de repuesto se pueden obtener a precios atractivos durante la exposición.

La comunidad de dos ruedas también obtiene un espacio separado a través del programa Mosride. Este evento reúne a las comunidades de varias ciudades para viajar juntos mientras fortalece la amistad.

La creatividad también obtiene una etapa con la presencia de competiciones de modificación de motocicletas. Los constructores profesionales e independientes mostrarán su mejor trabajo en el Hall 9 Ice BSD City.

Para interacciones más emocionantes, los visitantes pueden participar en programas de entrevistas, cuestionario en vivo, para experimentar sesiones de intercambio con expertos en automóviles. «IMOS 2025 no se trata solo del producto, sino también una experiencia completa para los visitantes», explicó.