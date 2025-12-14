Además de ser despedidos, 6 policías de la Jefatura de la Policía Nacional que mataron a golpes a 2 personas se enfrentan a hasta 12 años de prisión

Jacarta – Un total de seis miembros de la policía de servicio del cuartel general (no quemar) Jefatura de policíaautor paliza dos ojos de águila (metal) hasta la muerte, sujeto al artículo 170 del Código Penal, párrafo 3 del Código Penal.

Según este artículo, se enfrentan a hasta 12 años de prisión. Este artículo es el que regula las palizas que resultan en la muerte de la víctima. No sólo eso, también se les amenaza con el despido del Cuerpo Bhayangkara por haber cometido graves violaciones éticas.

Las acciones llevadas a cabo por los sospechosos se consideraron una violación del Código de Ética Profesional de la Policía Nacional (KEPP). Se cree que han cometido presuntas violaciones del KEPP, específicamente del artículo 17, párrafo 3, Perpol Número 7 de 2022. Donde se afirma que intencionalmente para intereses personales y/o de otras partes tiene un impacto en la sociedad, las instituciones y/o el estado que da lugar a consecuencias legales.

La División Profesional y de Seguridad (Divpropam) de la Jefatura Nacional de Policía confirmó que la actuación de los integrantes de la Unidad Yanma cumplió con los elementos de una violación grave al Código de Ética Profesional Policial. Los seis agentes de policía son el brigadier Irfan Batubara; Bripda Jefry CEO Agusta; el brigadier Ilham; el brigadier Ahmad Marz Zulqadri; Majestad Brigadier; y Bripda Raafi Gafar.

«Sobre la base de las pruebas obtenidas para los 6 presuntos infractores, hay pruebas suficientes de presuntas violaciones del código de ética profesional de la Policía Nacional», dijo el jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía, general de brigada de policía Trunoyudo Wisnu Andiko, el sábado 13 de diciembre de 2025.

Anteriormente se informó que Polda Metro Jaya nombró a seis miembros de la policía de servicio comunitario (Yanma) de la Jefatura de Policía Nacional como sospechosos de la presunta muerte a golpes de dos ojos de águila (matel) con las iniciales MET y NAT.

«Los seis sospechosos son miembros de la unidad de servicio de la sede en la Jefatura de Policía», dijo el jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía, general de brigada de policía Trunoyudo Wisnu Andiko, el viernes 12 de diciembre de 2025.

Para su información, un horrendo incidente ocurrió en la zona. KalibataSur de Yakarta, el jueves por la tarde, cuando dos miembros de Eagle Eye, también conocido como Matel, fueron víctimas de una paliza.

Este incidente comenzó cuando los dos intentaron detener a un motociclista que pasaba por la vía. El jefe de policía de Pancoran, el comisario de policía Mansur, explicó que el incidente ocurrió alrededor de las 15.30 horas.