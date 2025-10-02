Además de Randd Randd por Barcelona, ​​PSG creó una terrible historia

VIVA -Paris Saint-Germain nuevamente grabó la historia en Campeón de la liga. Equipo de atención Luis Enrique derrocamiento exitoso Barcelona Con un puntaje de 2-1, el miércoles por la mañana Wib, mientras mantiene un récord invicto esta temporada.

Leer también: ¡En curso! Horario de televisión y enlace de transmisión en vivo Arsenal vs Olympiakos en la Liga de Campeones



El partido tuvo lugar dramáticamente en Camp Nou. Barcelona había ganado primero a través de los goles de Ferran Torres al comienzo del partido.

Sin embargo, PSG capaz de levantarse. El joven jugador Senny Mayulu igualó en el minuto 38, antes de que Goncalo Ramos confirmara la victoria al final del partido.

Leer también: ¡En curso! Live Live Streaming Big Match Champions Liga Barcelona vs PSG



El objetivo de Ramos nació después de que Ashraf Hakimi utilizó con éxito las debilidades de la línea de fondo del Barça. Ramos completó el pase maduro de Hakimi con calma para conquistar Wojciech Szczesny.

Esta victoria se siente especial. El PSG se convirtió en el primer equipo de la historia que pudo ganar tres victorias consecutivas sobre Barcelona en la competencia europea. Anteriormente, Les Parisiens ganó 4-1 en febrero de 2021 y abril de 2024.

Leer también: Big Match Barcelona vs PSG, Pedri quiere disfrutar del partido



Para Luis Enrique, esta pelea también tiene un significado emocional. El ex jugador y entrenador de Barcelona admitió que siempre se sintió en casa cuando regresó a Camp Nou.

«Barcelona es mi hogar. Jugué ocho años aquí, era un capitán y también entrené. No podía decir negativamente sobre este club. Siempre te agradezco para siempre», dijo Enrique.

El próximo PSG se enfrentará a Bayer Leverkusen el 21 de octubre. Por otro lado, el Barcelona duele con Olympiacos el mismo día.