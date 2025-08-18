Además de los instrumentos fiscales, los impuestos a los cigarrillos son ahora una fuente de fondos de salud pública

Yakarta, Viva – El gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta enfatiza su compromiso en la gestión del impacto del consumo de cigarrillos a través de la política de imponer impuesto sobre el cigarrillo.

Leer también: Prabowo apunta a las tasas abiertas de desempleo en 2026 para ser 4.44 por ciento



Jefe del Centro de Información de Datos e Ingresos de Yakarta Bapenda, afirmó Morris Danny, además de ser un instrumento fiscalEl impuesto de cigarrillos es un paso del gobierno provincial de DKI Yakarta para mantener un equilibrio entre los ingresos regionales y los esfuerzos para proteger salud pública.

«Los impuestos a los cigarrillos también son un esfuerzo estratégico para equilibrar los ingresos regionales y la protección de la salud pública», dijo Danny en su declaración, el lunes 18 de agosto de 2025.

Leer también: Prabowo continuó la eficiencia presupuestaria en 2026, ¡esta es la razón!





Semarang de aduanas destruyó a decenas de millones de cigarrillos ilegales

Los impuestos de los cigarrillos son un tipo de impuesto provincial regulado en la regulación regional número 1 de 2024 sobre impuestos regionales y gravámenes regionales, como seguimiento de la ley número 1 de 2022 sobre las relaciones financieras entre el gobierno central y el gobierno regional (ley HKPD).

Leer también: El presidente Prabowo se dirige a la economía en 2026 a crecer un 5,4%



La tasa del impuesto al cigarrillo se establece en el 10 por ciento del valor impuesto sobre el cigarrillo que ha sido impuesto por el gobierno central. Es decir, si el especial de impuestos sobre cigarrillos por valor de Rp 30,000, el impuesto de cigarrillos recaudado por el gobierno local es RP. 3.000.

Los objetos del impuesto de cigarrillos incluyen el consumo de productos de cigarrillos como cigarrillos, cigarros, cigarrillos hojas y otras formas de cigarrillos usados por los impuestos especiales. Los sujetos fiscales son consumidores de cigarrillos, mientras que los contribuyentes de cigarrillos incluyen fabricantes de fábricas o cigarrillos, así como importadores que tienen un número principal de productos especiales (NPPBKC).

El gobierno central lleva a cabo la recaudación de impuestos de cigarrillos y divide los resultados con el gobierno regional, incluido el gobierno provincial de DKI Yakarta.

«Este sistema proporciona una contribución significativa a Ingreso regionalque luego se utiliza para apoyar los programas de servicio público «, dijo Danny.

Además de ser una fuente de ingresos regionales, el impuesto de cigarrillos también tiene un valor estratégico para alentar la creación de un entorno más saludable. Dana Lo que se recopila de este impuesto se asigna para financiar varios servicios públicos, especialmente en el sector de la salud. Por ejemplo, como mejorar las instalaciones de servicio, la educación sobre la salud, a los programas de control de enfermedades.

«Se espera que la existencia de impuestos a los cigarrillos pueda reducir el nivel de consumo de cigarrillos, especialmente entre niños y adolescentes, así como aumentar la conciencia pública sobre los riesgos para la salud debido al tabaquismo», dijo.