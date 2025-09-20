Además de las tarifas de matrícula gratuitas, el programa North Sumatra PUBG está respaldado por Internet gratuito, bibliotecas y capacitación del personal docente

VIVA – El gobierno provincial (Pemprov) de North Sumatra (North Sumatra) no quiere un programa escolar gratuito superior (Pubg) solo limitado a eliminar la contribución del desarrollo educativo (Spp). Este programa también obtendrá soporte Internet gratiscapacitación del personal docente y los servicios de la biblioteca.

PUBG se llevará a cabo en etapas, a partir del próximo año en las nuevas enseñanzas 2026-2027. Las Islas Nias se convierten en la primera zona en sentir el programa emblemático del gobernador de North Sumatra Bobby Nasuity.

En la actualidad, PUBG todavía se encuentra en las etapas de estudio de factibilidad y encuestas para garantizar esquemas, presupuestar y otros asuntos técnicos. Luego, los resultados de este estudio de viabilidad se utilizarán como base para la formación de una regulación del gobernador que se convertirá en un paraguas legal PUBG.

«Actualmente todavía está en la etapa de estudio de viabilidad y encuesta, desde aquí sabemos cómo exactamente el presupuesto necesitamos, cuántos estudiantes son, porque el SPP es diferente en cada escuela, cuántos estudiantes han sido asumidos por fondos de BOS u otros programas para que no se superpongan», dijo el representante de la Oficina de Educación Provincial de Sumatra de North Sumatra, Faisyal Hartawan ISMA durante una reunión de presentación facilitada por el Departamento de Comunicación de la Comunicación de la Comunicación (COMUNACIÓN ((). Diponegoro número 30, Medan, viernes (19/9).

Mientras tanto, el Jefe de la Agencia de Comunicación e Información de Sumatra North, Erwin Hotmansah Harahap, dijo que PUBG también se yuxtapuestos con un programa gratuito de Internet. Por lo tanto, los estudiantes en las Islas Nias, especialmente aquellos que son difíciles de acceder a Internet, pueden acceder al ciberespacio.

«Según los datos de la Oficina de Educación, hay 144 escuelas secundarias/escuelas secundarias vocacionales en las Islas Nias, estamos esperando los resultados de sus estudios, la encuesta nos sincronizaremos con el programa gratuito de Internet del Ministerio de Comunicación e Información, por lo que será más dirigido», dijo Erwin.

La Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos de Sumatra North (BPSDM) también intentará mejorar la calidad del aparato en el campo de la educación, incluidos los directores de la escuela y los maestros. Para que los estudiantes obtengan una educación de mayor calidad del personal docente de calidad y los proveedores de educación.

«Nuestros principales educadores de enfoque, pero también intentaremos mejorar el aparato en el campo de la educación, incluido el director de la escuela», dijo el jefe de North Sumatra BPSDM Agustinus.

Mientras que la oficina de la Biblioteca y Archivos Provinciales de Sumatra del Norte, según su jefe de oficina, Desni Maharani Saragih, dijo que maximizaría la biblioteca regional.

«Tenemos una biblioteca móvil, nuestra biblioteca regional lo maximizará, por lo que el programa PUBG no se limita a las escuelas gratuitas, pero el principal Tujun es obtener una generación superior se puede lograr», dijo Desni.