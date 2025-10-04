Además de las rampas de los activos, los ex empleados dijeron que Ashanty supuestamente preparó un impuesto a la empresa

Yakarta, Viva – Conflicto intermedio Ceniza Y el ex empleado, la silla de Ayu Nurisa, nuevamente se calentó. Después de informar previamente entre sí a la policía, AYU ahora reveló la supuesta existencia de prácticas de gestión fiscal que no estaban de acuerdo con los procedimientos en la compañía de Ashanty, Pt Hijau Dipta Nusantara.

Ayu, que trabajó durante 8 años como gerente financiero de la compañía, afirmó haber comenzado a sospechar irregularidades cuando el sistema de pago salarial y operativo no pasó por una cuenta oficial de la oficina. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Por lo tanto, el sistema es así, desde la oficina continúa siendo transferido a una cuenta de retención, por ejemplo, la A, que, así.

Según el análisis de AYU, el patrón tiene el potencial de usarse para evitar obligaciones fiscales.

«Si mi análisis está evitando los impuestos, porque debería ser de la cuenta de la oficina directamente a la cuenta personal del empleado», continuó.

A menudo preguntado sobre informes fiscales

Ayu también dijo que durante su trabajo, ella recibió varias preguntas relacionadas con los informes de impuestos de la empresa.

«Sí, debido a la última de este año, este año todavía me llamaron: ‘¿Cuál es el informe fiscal? ¿Cuál es el informe fiscal?’ Significa que hasta ese momento me contactaron que no habían informado el impuesto.

Afirmó que el problema fiscal no era nuevo en la compañía de Ashanty, e inmediatamente se había enfrentado a esta condición cuando aún estaba activo.

Informar a la policía

Por otro lado, la propia AYU se enfrenta actualmente a un informe publicado por Ashanty en la estación de policía de South Tangerang para la supuesta malversación de fondos de la compañía. El caso todavía está en la etapa de investigación.

Sin permanecer en silencio, AYU informó a Ashanty por cargos de privación de activos y acceso ilegal. El informe fue enviado a las dos jurisdicción, a saber, la policía de South Tangerang con el número LP/B/2055/IX/2025/Spkt/South Tangerang Police/Metro Jaya Regional Police, así como la Policía de South Jakarta con la policía LP/B/3442/IX/2025/Spkt/Metro Jaksel/Metro Jaya.