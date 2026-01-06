Además de las denuncias de violencia sexual, Áñez Adelio respondió el tema del coqueteo con chicas vía DM

Jacarta – Nombre del actor de telenovela Anrez Adelio nuevamente en el foco público. No se trata sólo de acusaciones de huir de la responsabilidad tras dejar embarazada a una mujer llamada Friceilda Prillea alias Icel, el actor de 28 años ahora también se ha visto arrastrado a otros temas no menos controvertidos. Se dice que a menudo coquetea aleatoriamente con varias mujeres a través de mensajes directos (DM) en Instagram.

Este tema fue ampliamente discutido en las redes sociales y provocó diversas reacciones por parte de los internautas. Sin embargo, en lugar de mostrar una actitud defensiva, Andrés Adelio respondió a la noticia en un tono relajado. Áñez considera que no es necesario exagerar el tema del DM. Desplázate para descubrir la respuesta, ¡vamos!

«No tienes que responder, déjalo en paz. Así que es contenido, quién sabe, su audiencia aumentará», dijo Anrez Adelio en la zona de Senayan, en el centro de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Esta declaración provocó inmediatamente respuestas encontradas. Algunas personas piensan que la actitud de Anrez parece desdeñosa, mientras que otros la ven como un intento del actor de mantener la calma en medio de una tormenta de controversia. De hecho, Anrez dijo abiertamente que enviar mensajes a mujeres no era algo de qué preocuparse.

De hecho, hizo una broma que provocó risas y críticas.

«Es normal que un chico charle con una chica, si hablo con un chico, ese es el nuevo espeluznante», bromeó Áñez Adelio.

Esta polémica no puede separarse de la confesión de Friceilda Prillea que anteriormente conmocionó al público. La mujer, conocida familiarmente como Icel, admitió que estaba embarazada del hijo de Andrés Adelio. Eligió aparecer en público porque sentía que el actor no mostraba buena fe y tendía a eludir su responsabilidad.

A través de su abogado, Icel incluso reveló que Anrez había sugerido interrumpir el embarazo. Esta declaración fue hecha en una conferencia de prensa y de inmediato provocó críticas del público, especialmente porque involucraba temas delicados en materia de responsabilidad moral y legal.

En medio de la creciente presión pública, Andrés Adelio finalmente abrió su voz y expresó su voluntad de asumir su responsabilidad. Afirma que se hará cargo de todas las necesidades, desde el proceso de parto hasta brindar apoyo al niño que lleva Icel.