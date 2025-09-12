Además de las condenas de prisión, el ex presidente brasileño Bolsonaro está prohibido de la política durante 8 años

Yakarta, Viva – Tribunal Electoral Alto Brasil ex presidente Jair Bolsonaro Correr durante ocho años en relación con el veredicto del caso planificado cout d’Etat.

El tribunal brasileño sentenció 27 años y 3 meses de prisión a Bolsonaro por el caso del plan de golpes, según el informe del Portal de Noticias del G1.

El primer panel de la Corte Suprema federal brasileña tomó una decisión histórica que indicaba que Bolsonaro era culpable del plan de golpe, y sentenció a los otros siete colegas de Bolsonaro.

Ex presidente de Brasil, Jair Bolsaro

La sentencia de prisión más larga para el colega de Bolsonaro, durante 26 años, fue entregada al ex Ministro de Defensa que también fue candidato vicepresidencial en las elecciones de 2022, Walter Braga Neto.

El ex comandante de la Marina Almir Garnier y el ex ministro de Justicia Anderson Torres condenados a 24 años de prisión. Mientras tanto, el general Augusto Heleno fue sentenciado a 18 años de prisión 8 meses y el ex ministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira fue sentenciado a 19 años de prisión, según un informe.

Otro colega cercano de Bolsonaro, ex director de la Agencia de Inteligencia y miembro del Parlamento, Alexandre Ramagem, fue revocado su mandato y recompensó una sentencia de prisión de más de 16 años.

El único acusado en el caso que había llegado a un acuerdo de defensa era Mauro Cid, un ex asesor de Bolsonaro. Como parte del acuerdo, se informó que fue sentenciado a dos años con libertad limitada y potencialmente escapó de la prisión.

El portal de noticias de la UOL lanzó que el abogado de Bolsonaro había anunciado sus planes para apelar la decisión, incluso en el alcance internacional.

Bolsonaro se desempeñó como presidente de Brasil desde 2019 hasta 2023. Los esfuerzos para continuar su poder se detuvieron cuando Bolsonaro perdió ante Luiz Inacio Lula da Silva en los Pilpers de 2022.

Una semana después de la inauguración del presidente electo, miles de partidarios de Bolsonaro lograron romper el Congreso Brasileño, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial el 8 de enero de 2023. En ese momento, la policía arrestó a alrededor de 2.000 personas.

Luego, en noviembre de 2024, la Policía Federal Brasileña acusó a Bolsonaro y a los ex miembros del gobierno por cargos de tratar de derrocar a la democracia diseñando un golpe de estado y operando una organización criminal. (Hormiga)