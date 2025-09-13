Además de la vía independiente, Amanda Caesa revela las razones para unirse a Wecord Evermore

Yakarta, Viva – cantante y compositor, Amanda fue asesinadaAhora navegando oficialmente con el sello musical Wecord Evermore. Esta decisión marca un nuevo capítulo en su carrera musical después de varios años de ser un músico independiente. La hija del comediante Parto Patrio admitió que finalmente encontró un nuevo hogar para trabajar, con plena confianza en su nueva etiqueta.

«En realidad me sentí muy aliviado, finalmente me uní al sello que podría ser un refugio para trabajar después de unos años de ser un músico independiente. Wecord Evermore se convirtió en el sello que elegí producir, promover y distribuir mis canciones durante los próximos años. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Para Amanda, elegir una etiqueta para tener una filosofía profunda, incluso él equiparó al encontrar un compañero de vida. Compatibilidad, comodidad con el entorno laboral, así como una sensación de seguridad para ser creativo es el factor principal que considera. Según él, un sello no es solo un refugio, sino un compañero que determina la dirección de la carrera de un músico.

Bajo los auspicios de Wecord, Amanda sintió que tenía plena libertad en el proceso creativo. Puede determinar libremente el género de la música, el estilo, elegir al productor que mejor se adapte a su visión. Por supuesto, todavía obtiene dirección y apoyo del equipo de etiquetas, lo que en realidad hace que esta colaboración sea más estable.

Amanda también destacó el importante papel del equipo detrás de escena, incluida la reunión inicial con Faith, un A&R de Wecord Evermore. Miró la figura de la fe como «padre» en el trabajo que tenía que creer para poder trabajar bien juntos. Esta confianza se convierte en una base sólida para Amanda en dar un paso adelante.

«Cuando fui aprobado, Mas Iman como A&R tenía que estar seguro, como elegir una figura de ‘padre’ en el trabajo. Y creo que todos los que trabajan detrás de escena para todo mi éxito más tarde, tienen la misma contribución», dijo Amanda.

Con la unión de Amanda Caesa a Wecord Evermore, los fanáticos pueden esperar nuevas obras que sean más frescas que este joven músico. Se espera que su decisión de unirse a un sello que proporcione espacio creativo completo pueda alentar a Amanda a continuar experimentando y traer más música de calidad. Esta colaboración es sin duda una señal positiva para la industria musical indonesia, donde los músicos y las etiquetas pueden desarrollarse juntos en una armonía mutuamente beneficiosa.