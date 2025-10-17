Además de Ammar Zoni, varias de estas figuras han sido detenidas en la prisión de Nusakambangan.

Jacarta -Transferir Ammar Zoni desde el centro de detención de Salemba, Yakarta, hasta la institución correccional Clase II A Karanganyar (Lapas). NusakambanganCilacap Java Central sigue estando en el centro de atención del público. La internación de Ammar Zoni y otros cinco presos de alto riesgo en la prisión de Karanganyar es parte de los esfuerzos por mantener la seguridad y al mismo tiempo garantizar que continúe el proceso de desarrollo.

«El internamiento en la prisión de Karanganyar se lleva a cabo mediante un sistema un hombre una celda porque la prisión está en la categoría súper máxima seguridad (súper máxima seguridad)», dijo la jefa de la Subdirección de Cooperación de la Dirección General de Asuntos Comunitarios, Kemenimipas, Rika Aprianti, al equipo de prensa, el jueves 16 de octubre de 2025.

No sólo Ammar Zoni, sino que varias de estas figuras públicas aparentemente han estado languideciendo en prisión en Nusakambangan. ¿Alguien? El siguiente es un resumen.

Johnny Indo

El nombre Johanes Hubertus Eijkenboom o conocido públicamente como Johny Indo es bastante conocido por el público indonesio. En los años 70 fue modelo. Su nombre se hizo conocido por el público debido a un caso de robo. Él mismo tiene un grupo llamado Pachinko (Tropas chinas de la ciudad) que consta de 12 personas. Él y su grupo robaron a los ricos y distribuyeron las ganancias entre los pobres. Esto se hizo como una forma de protesta al gobierno porque en ese momento había desigualdad entre ricos y pobres.

El propio Johny Indo dirigió muchos robos en tiendas de oro y casas de funcionarios. Después de dos años de llevar a cabo sus acciones, finalmente fue arrestado en 1979. Nusakambangan después de robar una tienda de oro en Cikini en 1979. Aunque fue sentenciado a 14 años de prisión, intentó escapar con otras 34 personas. Finalmente regresó después de 11 días de sobrevivir en medio del bosque.

Tommy Suharto

Se sabe que el hijo menor del ex presidente Suharto, Mandala Hutomo, alias Tommy Soeharto, languidecía en la institución correccional de Batu en Nusakambangan. Fue sentenciado a 15 años, pero reducido a 10 años por planear el asesinato del juez del Tribunal Supremo Syafiuddin Kartasasita, posesión de armas de fuego e intento de fuga. Tommy fue puesto en libertad condicional en 2006.

Bob Hasan

Bob Hasan, apodado el Rey del Bosque, también pasó un tiempo en la Prisión de Hierro en Nusakambangan. El ex Ministro de Industria y Comercio durante la era Soeharto fue acusado de fraude en un proyecto de mapeo forestal en Java. El mapeo realizado por la empresa de Bob Hasan desde los años 1990 causó pérdidas al Estado por valor de 244 millones de dólares. Después de cumplir condenas de prisión en las prisiones de Salemba y Cipinang, Bob fue trasladado a Nusakambangan, Cilacap, Java Central en 2001.