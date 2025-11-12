Adele debutará como actriz en ‘Cry to Heaven’ de Tom Ford

Adela está diciendo «hola» a la pantalla grande.

La artista ganadora del Grammy hará su debut actoral en tom fordLa nueva película de “Cry to Heaven”. El magnate de la moda y cineasta dirigirá, producirá y escribirá la adaptación de la novela de Anne Rice de 1982.

Adele protagonizará esta película ambientada en la Italia del siglo XVIII junto a Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Daniel Quinn-Toye, Hunter Schaffer, Josephine Thiesen, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannenmann y Lux Pascal.

“Cry to Heaven” se encuentra actualmente en preproducción en Londres y Roma, y ​​la fotografía principal comenzará en enero. Se espera que la película se estrene en el otoño de 2026.

Ford, quien lanzó su marca de moda homónima después de trabajar como director creativo en Gucci e Yves Saint Laurent, hizo su debut como director con la película nominada al Oscar de 2009 «Un hombre soltero», protagonizada por Colin Firth. Su segunda película fue “Nocturnal Animals” de 2016, que ganó el gran premio del jurado en Venecia y le valió una nominación al Oscar como actor de reparto para Michael Shannon.