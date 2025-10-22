Adelantamiento a alta velocidad de un autobús en una corrida de toros en Uganda: 46 personas muertas

Kampala, VIVA – 46 personas fallecido en el incidente accidente Muerte que involucró a cuatro vehículos el miércoles por la mañana, incluidos dos. autobús que chocaron entre sí a lo largo de la carretera principal que une Kampala, la capital, con Gulu, según la policía.

Policía Uganda Inicialmente dijo que habían muerto 63 personas, pero luego revisó la cifra a 46, diciendo en otro comunicado que algunas personas inicialmente consideradas muertas todavía estaban vivas e inconscientes.

«En el momento del accidente, algunas víctimas fueron encontradas inconscientes y algunas pueden haber sido incluidas por error en el número inicial de muertos», dice el comunicado informado por noticias del cielo, Miércoles 22 de octubre de 2025.

Varias personas más resultaron heridas en el accidente que se produjo poco después de medianoche, hora local, en la carretera que conduce a Gulu, una gran ciudad en el norte de Uganda.

Según datos preliminares de la policía, uno de los conductores del autobús intentó adelantar a uno de los camiones y al mismo tiempo otro autobús que venía en sentido contrario intentó adelantar a un todoterreno. Luego, los dos autobuses chocaron cerca de la ciudad de Kiryandongo.

«En el proceso, los dos autobuses se enfrentaron mientras realizaban maniobras de adelantamiento», indicó un comunicado policial. Como resultado, los dos autobuses chocaron inmediatamente y provocaron una serie de accidentes.

La policía dijo: «Mientras continúa la investigación, instamos encarecidamente a todos los conductores a que tengan el máximo cuidado en las carreteras, especialmente evitando adelantamientos peligrosos e imprudentes, que siguen siendo una de las principales causas de accidentes en el país». él dijo

El número de muertos en este último accidente en Uganda es extraordinariamente alto, dijo Irene Nakasiita, portavoz de la Cruz Roja, que describió a las víctimas como sangrantes y con extremidades rotas.

Dijo que las imágenes de vídeo de la escena del crimen eran demasiado horribles para compartirlas. «La magnitud de este incidente es enorme», dijo Nakasiita.

La carretera Kampala-Gulu discurre entre las dos ciudades principales y tiene unos 330 kilómetros (205 millas) de largo y cruza varios distritos.

Esta transitada carretera con algunos tramos muy estrechos está considerada una de las más peligrosas de Uganda en cuanto a número de accidentes.