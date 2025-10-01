Addie MS reveló su tristeza al ver al músico dividirse debido a las regalías

VIVA – Compositores y compositores y productores de discos Addie MS Habló sobre la polémica realeza Más tarde desencadenó la división entre artistas en el país. En medio de la preparación para su gran concierto, Addie afirmó estar triste porque este problema realmente hizo una relación entre los músicos estirados.

Recordó su experiencia cuando estaba involucrado en la grabación del himno nacional de Indonesia Raya, que hasta ahora a menudo se juega en varios eventos oficiales. La grabación se involucró a sí mismo como productor, pero nunca recibió una regalía. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Entonces, si quieres calcular, ahora soy muy rico. Solo desde el principio hice la grabación, no era un destino (ganancias de cosecha). Así que no acepté regalías como esa», dijo Addie MS cuando se reunió en Yakarta el miércoles 1 de octubre de 2025.

Según él, los trabajos musicales no son solo el trabajo del compositor, sino que también está el papel de arreglista, productor, para los artistas que ayudaron a formar la calidad del trabajo. Desafortunadamente, el debate sobre la distribución de regalías en realidad hizo que muchas partes estuvieran en desacuerdo entre sí.

Addie admitió que era difícil ver esto. «Eso sucede que hay una disputa entre el creador y el artista entre el creador y el artista. Lamentablemente yo, mis amigos se volvieron hostiles», dijo.

Aun así, todavía aprecia cada paso dado por los músicos para luchar por sus derechos. Para él, luchar por la justicia no está mal, es solo que espera no dañar la relación larga establecida.

«Pero respeto que cada uno tiene una razón para cuidarlo. Eso es bueno, espero poder volver. Por eso siempre he hablado de Royalt, renuncié», continuó.

Los memes del esposo también enfatizaron que su verdadera música es un medio para unir, no divisivo. Esperaba que en el futuro músicos indonesios pudieran encontrar un punto medio para que el problema de las regalías ya no causara conflictos.