Yakarta, Viva – En medio de casos de fraude por viajar Umrah Bodong que es perjudicial públicoAdaumroh está presente en respuesta a los disturbios del candidato congregación. Viene con el lema ‘Umrah En el pasado, pagar más tarde ‘trajo un soplo de aire fresco a las personas que desean cumplir oficiales, seguros y pueden pagarse a través de cuotas.

El fundador y el CEO ADUMROH, Ziad explicó que el programa de cuotas facilitó a los posibles peregrinos que querían ir a Tierra Santa sin tener que cargar con grandes costos a la vez. Con un sistema de pago transparente y asequible. Adaumroh es la opción correcta para las personas que desean adorar con calma y garantizada.

«Esta plataforma utiliza tecnología digital para proporcionar información clara relacionada con los paquetes de viajes, los precios transparentes y los horarios de salida que los peregrinos pueden monitorear directamente. Esta es la principal diferencia de viaje ilegal de Umrah que a menudo dificulta los posibles peregrinos con falsas promesas», dijo Ziad en su declaración el lunes 29 de septiembre de 2025.

Ziad dio un ejemplo de uno de los peregrinos que había realizado la peregrinación con Adaumroh. Según él, Umrah con Adaumroh puede correr el culto con la familia con una sensación de calma, felicidad y segura.

«Adaumroh se compromete a proporcionar el mejor servicio priorizando la confianza. Queremos asegurarnos de que cada peregrino salga de acuerdo con el horario y el regreso de manera segura, sin preocupaciones», dijo Ziad.

Se espera que la existencia de Adaumroh sea una alternativa de confianza, así como una solución real para erradicar la práctica del fraude de Umrah Bodong que está preocupando a la comunidad.