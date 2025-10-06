Adaptación mágica grande de la pequeña ciudad, ‘Dragon Fires en todas partes’ finalizando

La serie Romantasy «Small Town, Big Magic» concluyó en septiembre con su libro final, «»Dragón dispara por todas partes. » Pero mientras el viaje de cuatro libros ha terminado, los autores detrás de lo que se conoce como la serie «Witchlore» tiene la esperanza de que la historia encuentre una segunda vida en una adaptación en pantalla, y dicen que no necesariamente se hacen para siempre con los personajes de Witchy en el ficticio St. Cyprian, Missouri.

«Ahora que está hecho, es incluso un mejor lanzamiento porque tienes toda la historia», Megan Crane, quien escribió «Small Town, Big Magic» y sus secuelas en la serie «Witchlore» junto a Nicole Helm bajo el seudónimo. Hazel Beckdijo Variedad. «Nos encantaría tener sentimientos para tener más conversaciones, absolutamente».

Pero ahora que la historia se estrena completamente, ¿preferiría el dúo una serie de televisión o una película para una mirada adecuada en la pantalla de Emerson, Rebekah, Elellowyn, Georgie y su batalla contra el malvado Aquipado de Joywood?

«Creo que hay cineastas fenomenales que pueden hacer casi cualquier cosa y hacer magia con cualquier propiedad», dijo Crane. «Como uno de los escritores del libro, hay tantos detalles que, para mí, parecen traducirse más en un programa de televisión».

A continuación, Crane y Helm lanzarán una acogedora serie de dos libros de tranvía, comenzando con el primer libro, «Some Kind of Haunted», el próximo otoño.

«Tenemos una duología que vendrá a continuación. Eso comenzará en el otoño de 2026», dijo Helm. «El primer libro se llama ‘algún tipo de embrujado’. Es un romance acogedor en una ciudad del medio oeste. De hecho, incluso en ‘Witchlore’, hay algunos elementos de terror.

Aunque no se planean más libros en la serie «Witchlore», el dúo de Hazel Beck no está cerrando la idea de volver a visitar St. Ciprian algún día.

«No sé si nos despedimos, en realidad», dijo Crane. «No porque tengamos otros libros planeados, sino porque ahora es solo parte de nosotros. Simplemente no veo cómo lo haríamos».