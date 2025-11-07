Adaptación estadounidense de ‘Call My Agent’ en desarrollo en HBO

Una versión americana de “Llame a mi agente«está actualmente en desarrollo en HBO, Variedad ha aprendido.

Mientras que la serie francesa original “Call My Agent” (también conocida como “Dix pour cent”) se desarrolló en una agencia de talentos ficticia en París, la versión estadounidense se desarrollará en una agencia de deportes. El lema oficial dice: «Cuatro agentes deportivos obsesionados con el trabajo luchan por equilibrar sus vidas personales y las necesidades de sus clientes en una industria donde, cada vez más, parece que ser un atleta es solo el comienzo».

Sara Schneider está encargado de escribir y producir la versión de HBO. Plan B será el productor ejecutivo junto con SpringHill Studios de Fulwell Entertainment. Plan B es propiedad mayoritaria del conglomerado de medios francés Mediawan y cuenta con Brad Pitt entre sus cofundadores, mientras que SpringHill fue cofundado por el gran LeBron James de la NBA. Fulwell 73 y SpringHill completó su fusión a principios de este año.

“Dix pour cent” debutó originalmente en France 2 en 2015 y fue protagonizada por Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère, Fanny Sidney, Laure Calamy, Nicolas Maury y Stéfi Celma. Tras el exitoso lanzamiento del programa en Francia, Netflix lo compró y lo rebautizó como «Call My Agent». Hasta la fecha se han emitido cuatro temporadas, con una quinta temporada y una película de Netflix en camino.

Esta sería la última de una serie de adaptaciones internacionales de “Call My Agent”. Ha habido versiones ambientadas en Turquía, India, Alemania, el Reino Unido y Corea, entre otros, mientras que recientemente se informó que un La versión china está en proceso.

Curiosamente, en caso de que el proyecto se convierta en serie, sería el tercer programa de HBO ambientado en el mundo de la representación deportiva. El canal premium emitió recientemente la comedia “Ballers” protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson durante cinco temporadas entre 2015 y 2019, que se centró en los gerentes financieros de los atletas. Antes de eso, Robert Wuhl interpretó al agente deportivo ficticio Arliss Michaels en la serie de comedia «Arliss» de HBO durante siete temporadas entre 1996 y 2002.

Schneider anteriormente co-creó la popular serie de comedia «The Other Two» junto a Chris Kelly. El programa debutó originalmente en Comedy Central antes de pasar a HBO Max para sus dos últimas temporadas. Ella y Kelly recibieron dos nominaciones al Emmy al mejor guión para una serie de comedia por su trabajo en el programa. Schneider también fue anteriormente escritora de “Saturday Night Live”, donde ella y Kelly fueron coguionistas principales de la temporada 42 del programa de comedia de NBC. Recibió ocho nominaciones al Emmy en total por su paso por “SNL”. Sus otros créditos como escritora incluyen la nueva comedia de HBO “The Chair Company”, “Master of None” en Netflix y CollegeHumor.

Está representada por la UTA.