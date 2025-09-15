Adani gana Rs 4.081 CR Ropeway Project t Connect SONPrayag con Kedarnath







Multimillonario Gautam Adani-El firma insignia del grupo liderado ha ganado un contrato para construir un proyecto de cuerda de casi 13 km de largo que conecta SonPrayag con Kedarnath, dijo el lunes la compañía.

SONPrayag es el punto final accesible por carretera para los peregrinos que se dirigen al Templo Kedarnath. El gabinete de la Unión había aprobado en marzo de este año el proyecto de cuerda, que se espera que costara alrededor de 4,081 millones de rupias, para proporcionar a los peregrinos un modo de viaje más rápido, más cómodo y ecológico.

Que abarca una distancia total de 12.9 kilómetros, el rope Conectará SonPrayag a Kedarnath, un viaje tradicionalmente completado a través de una extenuante caminata cuesta arriba de 16 km o por otros medios como ponis, palanquines y helicópteros.

«Adani Enterprises Ltd (AEL), la incubadora insignia de la cartera de Adani, ha recibido una carta de premio (LOA) del National Highways Logistics Management Ltd (NHLML) para construir el prestigioso proyecto de cuerda que conecta a Sonprayag con Kedarnath», dijo la compañía en una declaración.

El proyecto será ejecutado por las carreteras de AEL, MetroRail y División de Agua (RMRW).

«Una vez operativo, el proyecto de cuerda de 12.9 km reducirá el tiempo de viaje de una ardua caminata de 9 horas a solo 36 minutos, lo que hace que el peregrinaje mucho más fácil y más seguro. La cuerda podrá transportar 1.800 pasajeros por hora por dirección, sirviendo lakhs de peregrinos cada año «, dijo.

Kedarnath es testigo de alrededor de 20 lakh peregrinos anualmente, destacando la importancia de este proyecto.

La cuerda es parte del Programa Nacional de Desarrollo de Stripways – Parvatmala Pariyojana. Desarrollado sobre una base de asociación público-privada (PPP), el proyecto tardará seis años en completarse y AEL lo operará durante 29 años después de la construcción. Además de mejorar la conectividad, se espera que el proyecto cree empleos y impulse el turismo en la región.

La cuerda puede incluir góndola desmontable tri-cable avanzada (3s) tecnologíaCapaz de transportar 1,800 pasajeros por hora en cada dirección, con una capacidad diaria general de 18,000 pasajeros.

«La cuerda de Kedarnath es más que un proyecto de ingeniería: es un puente entre la devoción y la infraestructura moderna», dijo Gautam Adani, presidente del Grupo Adani.

«Al hacer este viaje sagrado más seguro, más rápido y más accesible, honramos la fe de millones mientras creamos nuevas oportunidades para Uttarakhand`s personas a través de nuestra asociación con NHLML y el Gobierno de Uttarakhand. Este prestigioso proyecto refleja nuestro compromiso de construir infraestructura que no solo sirve a la nación sino que también eleva a su gente «.

El templo Kedarnath, ubicado a una altura de 3.583 metros en Uttarakhand`s Rudraprayag Distrito, es uno de los 12 jyotirlingas venerados. Permanece abierto durante unos seis a siete meses cada año, atrayendo a casi 20 lakh de peregrinos anualmente.

