Adam Scott y Britt se debaten que la pareja de ‘indemnización’ para apoyar

Mark y Gemma Scout, o Mark S. y Helly R.? «Ruptura» estrella Britt más bajo Stans Stans una relación completamente diferente.

«Estoy apoyando en secreto a Gemma y Helly, pero eso es otra cosa», bromea.

La temporada 2 de «Severance» terminó en un gran cliffhanger, como Innie Mark S. (Adam Scott) decide permanecer en el piso cortado con Helly R. (inferior) en lugar de seguir a la esposa de Mark Scout, Gemma (Dichen Lachman), mientras escapa a sus captores de Lumon Industries. Es un momento tenso, y nos lleva a la cuestión de qué se trata la relación entre Innies Mark S. y Helly R. ahora.

«Creo que Mark S. está enamorado de Helly», dice Scott Variedad‘s Podcast de circuito de premios. «Comienza la temporada con ganas de ayudar a su salida, por supuesto, y ayuda a la señorita Casey/Gemma. Ve la injusticia allí y mira a su salida como una especie de falta de un término mejor, la versión de celebridades de sí mismo. Todos ellos tienen una especie de imagen de su salida, y él quiere ayudar. Están en la misma página, pero por el tiempo en el que está en el pasillo que hace que él no sea la elección, él no está entirmente, no está en su totalidad. El amor está en el otro extremo del pasillo, y no está seguro de si cruza ese umbral, si va a dejar de existir o no.

Dice Lower: «Estamos corriendo hacia esa pregunta de que Mark tome una decisión al final, y ¿se le permite tomar esa decisión? Y esa es la pregunta para mí, al menos incrustada en ese final de, ¿creemos que es humano? O es el verdadero humano que la salida, y esa es la que debería tomar una decisión. No tengo la respuesta, pero es una pregunta interesante».

Scott y Lower se detuvieron por el Variedad Premio Circuit Podcast para discutir estos temas embriagadores y más. También en el episodio, la mesa redonda ingresa al próximo festival de Televerse de la Academia de TV y también disecciona la serie de series de dramas calientes. ¡Escucha a continuación!

Para una parte de la temporada, Bajo tuvo la tarea de jugar a Helena como fingiendo ser Innie Helly en el piso cortado. Eso requería algo de gimnasia mental.

«A menudo escucho a la gente decir: ‘Oh, hombre, el edificio en el que estaba era tan lumen’ o me enviarán una foto de donde almorzaron ese día y dicen: ‘Almorzé en Lumen hoy'», dice Lower. «Creo que existe esta capacidad de un poco de cosplay como un innie en nuestra vida cotidiana, porque hay muchos ascensores, muchos pasillos».

«Parte de lo que fue divertido para mí esta temporada fue darle a Helena la tarea de ser actor, por lo que pude decidir qué tan buena era una actor, o no, fingiendo ser clody», dice Lower. «La parte más difícil para mí fue volver a jugar a Hellly, pero no el verdadero negocio … se sentía como si estuviera bebiendo Coca -Cola Diet. Se sentía mal».

Mientras tanto, Scott y Lower dicen que se sintieron satisfechos de que los fanáticos volvieran al programa incluso después del largo retraso entre las temporadas 1 y 2. Y vaya, ¿tienen algunas teorías e intensas reacciones a lo que sucedió esta temporada?

«Estamos muy contentos de que los fanáticos se involucren con estos personajes de una manera tan bellamente intensa», dice Lower. «Ese fue nuestro objetivo. Creo que incrustado en ese final es la pregunta de, ¿son humanos de Innies?

«Cuando la gente decía que estaban de pie en su sala de estar, ya sea gritando a la televisión o vitoreando, solo el hecho de que están de pie, o solo eso comprometidos, que están teniendo una reacción como Brit dijo, es genial», dice Scott. «No podríamos pedir nada más».

«Severance» obtuvo 27 nominaciones a Emmy este año, la mayoría de cualquier serie, que era innegable. El programa ha ganado anteriormente dos Emmysen 2022 para composición musical y diseño de título principal. Esta vez, además de la serie dramática, los asentimientos del programa incluyen actor principal para Scott, actriz principal para actor de apoyo inferior para Zach Cherry, Tramell Tillman y John Turturro, actriz de apoyo para Patricia Arquette, actriz invitada de Jane Alexander, Gwendoline Christie y Merrittweaver, así como para escribir y dirigir.

«Creo que todos estaban bastante desconcertados por el volumen puro, que es simplemente increíble y tan halagador y también gratificante, porque hay muchas personas talentosas que trabajan en el programa», dice Scott. Agrega más abajo: «Es más allá, creo, lo que mi imaginación más salvaje podría haber sido en la universidad. Me estaba imaginando a mí mismo haciendo obras de Pinter y árboles y lo que sea posible. Como, siempre quise trabajar, y no importaba si estaba en una cueva».

«Quiero ver, podrías hacer un juego de Pinter en un árbol», responde Scott. «Eso es lo que quiero ver. Sé genial. Sé que sería genial … Quiero hacer una obra de IBSen, pero quiero hacerlo bajo el patio de alguien. Eso es importante para mí».