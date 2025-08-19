Adam Scott dice que perder seis pies bajo el papel casi lo hizo dejar de actuar

Adam Scott Casi dejó a Hollywood para siempre.

Durante una reciente aparición en Amy Poehler «Buen colgar«Podcast, Scott dijo que casi dejó de actuar para siempre después de perder el papel de David Fisher en HBO»Seis pies debajo«A Michael C. Hall.

«Es bueno que no lo haya entendido porque no sería tan bueno si lo hubiera hecho porque era perfecto e increíble», dijo Scott. «Es increíble y no estaba listo».

Poehler preguntó qué tan cerca estaba Scott para obtener el papel, y Scott respondió: «Él y yo lo probamos». La estrella de «Parques y Recreación» agregó: «Eso duele».

«Fue en el que pensé, ‘Podría dejar de hacer esto. Creo que es hora de que yo lea las hojas de té y me vaya'», dijo Scott, y agregó que fue especialmente «doloroso» teniendo en cuenta que fue «el Show «de principios de la década de 2000, y» eclipsó todos los demás programas «durante el momento de su lanzamiento.

A pesar de que Scott se perdió el papel protagonista, logró conseguir un lugar de invitado en la temporada 2 de «Six Feet Under» como el novio del hermano del joven David Fisher. La estrella de «Severance» llamó a la experiencia como «diversión» y describió a Hall como «encantadora». Sin embargo, sostuvo que perder el papel seguía siendo una experiencia de aprendizaje dolorosa.

«Pero sí, eso fue un golpe», dijo Scott. «Eso fue difícil. Pero también es importante que tengas esas experiencias».

Hall obtuvo una nominación al Emmy al mejor actor principal en una serie dramática para el papel en 2002.

Mira la aparición completa de Scott en el podcast «Good Hang» a continuación.