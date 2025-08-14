Adam Scott, David entre el elenco para la serie animada de Netflix ‘Strip Law’

Netflix Continúa construyendo su lista de comedia animada para adultos con la adición de «Ley de Strip».

Variedad ha aprendido exclusivamente que Netflix ha encargado la serie de 10 episodios, que se estrenará el 20 de febrero de 2026. El elenco de voz de la serie incluye Adam Scott («Severance», «Parques y recreación»), Janelle James («Abbott Elementary», «uno de ellos días»), Stephen Root («Barry», «Space de oficina», «Rey de la colina») Shannon Gisela («Mia», «Chasers»), y Keith David («Pelotón», «Hay algo sobre María», «Viven»).

La logline oficial de la «ley de franjas» establece: «El abogado tenso Lincoln Gumb (Scott) es demasiado aburrido para ganar casos en Las Vegas hasta que se une con el mago/hedonista local Sheila Flambé (James) para traer algo de destello y pizzzz a los casos más estúpidos que la ciudad puede arrojarles».

La serie proviene del creador y productor ejecutivo Cullen Crawford («Star Trek: Lower Dubks», «The Late Show with Stephen Colbert»). Steven Fisher y Trevor Engelson también producen productos ejecutivos junto con Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Ben Kalina y Antonio Canobbio para Titmouse Inc.

«Llegar a este espectáculo con una tonelada métrica de genios ha sido mi cosa favorita que he hecho», dijo Crawford. «Espero que la gente encuentre que ver ‘la ley de tiras’ es la alegre distracción caótica de nuestra sombría realidad de que hacerlo era para mí, y también, que vivo para tener mil años».

Mira un primer vistazo a la serie a continuación.

La noticia de «Strip Law» llega al final de una semana de anuncios de comedia animada para adultos de Netflix. El streamer ha mantenido una fuerte lista de animación para adultos desde el lanzamiento de «Bojack Horseman» en 2014, incluidos programas como «Big Mouth», «Human Resources», «Inside Job», «Disencantamiento» y «F es para la familia». Según los datos de transmisión de Nielsen, Netflix ha descifrado los 10 mejores programas de transmisión originales de la lista 15 veces con su serie animada para adultos, mientras que tales programas han convertido el Top 10 de Netflix en más de 40 países.

Además, «BoJack Horseman» ha acumulado más de 200 millones de vistas mundiales en seis temporadas desde que se lanzó por primera vez, mientras que «Big Mouth» ha acumulado 415 millones en ocho temporadas. El equipo de «Big Mouth» está preparando actualmente el Nueva serie animada «Temporada de apareamiento».

A principios de semana, Netflix publicó más información sobre su próxima serie animada «Haunted Hotel» del escritor «Rick and Morty» Matt Roller, que se estrena el 19 de septiembre. El programa sigue a una madre soltera de dos que dirige el hotel hotizado titular. El elenco de voz incluye a Will Forte, Eliza Coupe, Skyler Gisondo, Natalie Palamides y Jimmi Simpson. Variedad ha obtenido una imagen exclusiva de primer aspecto del programa, que se puede ver a continuación.

Hotel embrujado (l a R) Natalie Palamides como Esther, Skyler Gisondo como Ben, fortará como Nathan, Jimmi Simpson como Abaddon y Eliza Coupe como Katherine en Hotel Hotel Hotel. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

Cortesía de Netflix

«Quería crear un mundo donde cualquier película de terror (o libro, cómic o juego!) Podría ser el punto de partida para una historia divertida y emocionante con chistes reales y apuestas reales», dijo Roller en una declaración exclusiva de Variedad. «No estamos falsificando horror, estamos inspirados por él, de una manera que creo que los fanáticos del horror reconocerán en las tramas de los episodios y en las docenas de huevos de Pascua de terror que empacamos en la temporada».

Variedad También ha obtenido un nuevo primer vistazo en la próxima serie «Long Story Short» del creador de «Bojack» Raphael Bob-Waksberg. Ese programa, que debuta el 22 de agosto, ha ya se ha renovado para la temporada 2. El elenco de voz incluye a Lisa Edelstein, Paul Reiser, Ben Feldman, Abbi Jacobson, Max Greenfield, Angelique Cabral, Nicole Byer, Dave Franco y Michaela Dietz.