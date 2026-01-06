Adam Schweitzer se une a WME después de 25 años con ICM y CAA

Adam Schweitzer está cambiando de equipo a medida que avanza hacia WME después de 25 años con ICM y CAA.

El veterano agente de talentos se ha unido a WME como socio principal de su departamento de talentos. Schweitzer trae consigo una sólida lista de clientes, incluidos Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Rachel Zegler, Christoph Waltz, Hong Chau y Patrick Stewart.

«Adam trae consigo una gran experiencia y es un gran candidato para WME, además de ser un agente increíble: su trabajo y sus clientes hablan por sí solos», afirmó Richard Weitz, copresidente de WME. «Estamos encantados de darle la bienvenida y de empezar a trabajar este año».

Schweitzer se estableció como un alto representante de los sps en ICM, al que se unió por primera vez en 2000 como asistente. Hizo la transición a CAA en 2022 después de que esa agencia adquiriera ICM Partners. En ICM, Schweitzer ascendió a director general y miembro de la junta directiva. También formó parte del grupo de agentes senior que adquirió ICM en 2012 de manos de su propietario de capital privado en una compra por parte de la dirección.

«WME ha construido una cultura increíble junto con un negocio que fomenta la colaboración y es el más adecuado para apoyar el talento en el mercado actual», dijo Schweitzer. «Estoy deseando que llegue el próximo capítulo, tanto para mí como para mis clientes».

Otros clientes que seguirán a Schweitzer en WME incluyen a los actores Cooper Hoffman, Tom Hollander, Diane Kruger, Paddy Considine, Hank Azaria, Dianne Wiest, Jim Sturgess, Nina Arianda y la escritora Emily Ziff Griffin.

Schweitzer tiene su sede en Nueva York. Su decisión se produce en un momento en el que varios diezpercenters experimentados han hecho cambios en la empresa o han pasado a puestos directivos.