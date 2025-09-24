Adam Schiff busca respuestas de Brendan Carr en las amenazas de Kimmel

Jimmy Kimmel está de vuelta en el aire, pero el Congreso no ha terminado de analizar si su programa fue suspendido debido a la presión ilegal de la Comisión Federal de Comunicaciones.

El miércoles, el senador Adam Schiff y otros ocho senadores enviaron una carta a FCC Presidente Brendan Carr Posando una serie de preguntas sobre el episodio.

Argumentaron que las acciones de Carr, junto con las demandas del presidente Trump contra las organizaciones de medios y el fallecimiento de la transmisión pública, «representan el ataque más flagrante y coordinado a la prensa libre en la historia estadounidense».

«La autoridad reguladora de la FCC sobre las licencias de transmisión nunca tuvo la intención de servir como arma para silenciar las críticas o castigar los comentarios satíricos», escribieron Schiff y los otros senadores. «La misión de su agencia es servir al interés público, no actuar como un brazo de aplicación para la retribución política contra los medios de comunicación que desagradan a los que están en el poder».

Kimmel agitó la reacción conservadora el 15 de septiembre cuando dijo que la «pandilla de maga» estaba tratando de distanciarse del asesino de Charlie Kirk para obtener ganancias políticas. El ABC, propiedad de Disney, suspendió «Jimmy Kimmel Live» dos días después, después de que Carr amenazó con tomar medidas contra los afiliados locales sobre el comentario, que llamó «realmente enfermo».

Carr tiene desde entonces minimizado Su papel en la suspensión de Kimmel, diciendo que nunca amenazó con tirar de las licencias y que Nexstar y Sinclair, dos grandes grupos de estaciones de ABC, decidieron evitar el espectáculo por su propia cuenta.

Un grupo separado de senadores, dirigido por la senadora Elizabeth Warren, envió una carta a los CEO de Nexstar y Sinclair el martes pidiéndoles que expliquen sus acciones, y particularmente si la decisión de Nexstar tenía algo que ver con su fusión pendiente con Tegna, para lo cual necesita la aprobación de la FCC.

La carta de Schiff le pide a Carr que revele cualquier comunicación entre la FCC y ABC, Disney o sus afiliados, sobre el espectáculo de Kimmel, así como cualquier comunicación con la Casa Blanca.

«¿Qué autoridad estatutaria específica, si es que hay alguna, cree que la FCC revoca la licencia de una emisora ​​o impone multas sobre la base del contenido satírico o crítico?» La carta pregunta.

Carr ha señalado que las estaciones locales deben defender el «interés público», y aplaudió a Nexstar y Sinclair por evitar el espectáculo.

Carr podría desahogar las preguntas. Otro senador demócrata, Ben Ray Luján, la semana pasó al presidente republicano del Comité de Comercio, Ted Cruz, que llame a Carr para cuestionar el tema.

Solo entre los republicanos, Cruz ha sido crítico con el manejo del asunto por parte de Carr, diciendo que «terminará mal para los conservadores» si el gobierno comienza a amenazar el discurso.