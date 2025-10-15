Adam Sandler será homenajeado en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara

Adam Sandler recibirá el premio Maltin Modern Master Award en la Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara el 5 de febrero de 2026.

Como parte de la celebración, Sandler se unirá a Leonard Maltin para conversar en el escenario sobre su trabajo y carrera. Su película más reciente incluye “Jay Kelly”, de Noah Baumbach, en la que interpreta al representante de la estrella de cine ficticia, interpretada por George Clooney.

El honor de Sandler reconocerá su condecorada carrera como comediante, actor, escritor, productor y músico que abarca tres décadas. Sus créditos incluyen “Happy Gilmore 2”, “Spaceman”, “Punch Drunk-Love”, “Hustle”, “Uncut Gems” y más.

Establecido en 1995, el premio Modern Master se creó para honrar a una persona que ha enriquecido la cultura a través de logros en la industria cinematográfica.

Fue rebautizado como Premio Maltin Modern Master en 2015 en honor al moderador y crítico de cine del Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, Maltin.

“Adam Sandler me convenció cuando cantó ‘The Hanukkah Song’ en SNL y luego acumuló un gran número de seguidores en películas hechas a medida como ‘The Waterboy’. y ‘The Wedding Singer’, dijo Maltin en un comunicado. “Me encanta que haya salido de su zona de confort y haya realizado actuaciones potentes en ‘Uncut Gems’ y ‘Jay Kelly’. No veo la hora de compartir escenario con él en Santa Bárbara”.

Sandler se une a una lista repleta de estrellas que ya han recibido premios como Angelina Jolie, Jamie Lee Curtis, Nicole Kidman, Javier Bardem, Robert Downey Jr., Denzel Washington, Cate Blanchett, George Clooney, Christopher Plummer y cineastas aclamados como Christopher Nolan, James Cameron, Clint Eastwood y Peter Jackson.

Se celebraron más de 50 ganadores y nominados al Premio de la Academia, incluidos Zoe Saldaña, Colman Domingo, Ralph Fiennes, Adrien Brody, Guy Pearce, Monica Barbaro, Selena Gomez, Ariana Grande, Clarence Maclin, Mikey Madison, John Magaro, Sebastian Stan, Fernanda Torres, Timothée Chalamet y otros.

El evento se llevará a cabo en Santa Bárbara, California, incluido el Teatro Arlington y el próximo Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara Film Center. El 41º Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, que se llevará a cabo del 4 al 14 de febrero de 2026, incluirá proyecciones, preguntas y respuestas de cineastas, paneles de la industria y homenajes a celebridades.