Adam Sandler dice que ‘Jay Kelly’ fue un regalo en la conferencia de prensa de Venecia

Adam Sandler, mejor conocido por comedias amplias como «Happy Gilmore», «Billy Madison» y «Big Daddy», disfrutó de la oportunidad de asumir un papel dramático en el drama de Noah Baumbach «Jay Kelly. » En la película, Sandler retrata a un gerente de disparo directo a una estrella de cine en espiral Jay Kelly (George Clooney).

«Estar en esta película y no solo tratar de encontrar chistes y risa momentos, eso es lo sorprendente», dijo Sandler durante la conferencia de prensa oficial de «Jay Kelly» en Festival de Cine de Venecia. «He hecho dos películas con Noah, y no podría estar más orgulloso de estar en la sensación de que te da. Él sabe cómo hacer todo, y luego encuentra lugares para hacerte reír. Todos nuestros personajes te dan un momento para reír y sentir dolor. Como actor, cuando lees un guión como este dices: ‘Santa mierda, no puedo creer que te estoy recibiendo este regalo».

Clooney no estaba en la conferencia de prensa del jueves porque le diagnosticaron una infección sinusal. En cambio, los coprotagonistas de Baumbach y Clooney Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup y Emily Mortimer hablaron en nombre de la película.

En la película, que Baumbach y la estrella de «The Newsroom» Emily Mortimer escribieron juntas, Clooney interpreta a una estrella de cine en espiral, Jay Kelly, que se embarca en un viaje torbellino por Europa con su devoto gerente (Sandler). En el camino, enfrentarán las elecciones que han tomado, las relaciones con sus seres queridos y los legados que dejarán atrás.

«Jay Kelly» tendrá su estreno mundial en competencia esta noche en el Festival de Cine de Venecia. Es producido por Amy Pascal y David Heyman junto con Baumbach. Netflix lo lanzará en teatros seleccionados el 14 de noviembre y en el streamer el 5 de diciembre.

Es una de las tres películas que Netflix presenta en competencia en el Lido este año, junto con «A House of Dynamite» de Kathryn Bigelow y «Frankenstein» de Guillermo del Toro.

Clooney tiene una larga historia con Venecia y, en mayor medida, con Italia, ya que posee una casa en el lago de Como. Asistió por primera vez al Festival de Cine de Venecia hace 27 años con «Out of Sight» de Steven Soderbergh y regresó al Lido con su película de 2005 «Good Night and Good Luck», que le valió su primer mejor director de nominación al Oscar. También estuvo en Venecia el año pasado con «Wolfs», una alcaparra del crimen en la que coprotagonizó junto a Brad Pitt.