Adam Przybek está ausente en el partido inaugural de Persib contra Semen Padang, esta es la causa

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung debe comenzar su partido inaugural en Súper liga Esta temporada sin la presencia de su nuevo portero, Adam Przybek.

En el partido que estaba teniendo lugar en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA) contra Semen Padang FC El entrenador Bojan Hodak eligió bajar a Teja Paku Alam como titular debajo del travesaño.

La ausencia de Przybek no está exenta de razón. Basado en una declaración oficial de ASEP Saputra, Director de Operaciones I Liga, Adam todavía tiene una suspensión sobresaliente registrada en FIFA TMS. Esta sanción provino de la Federación de Fútbol de Gales (FA Gales) que informó que el portero aún tenía que ser una prohibición de jugar durante un partido oficial.

«Adam registró una suspensión sobresaliente en la FIFA TMS. Esta notificación provino de FA Gales que informó a Adam que todavía tenía que prohibir 1 partido oficial cuando Persib Bandung reclutó», explicó Asep Saputra.

La presencia de Teja Paku Alam debajo de la barra es una opción lógica para que el equipo de Maung Bandung garantice que la defensa permanezca sólida. El partido contra Semen Padang es un momento importante para que Persib asegure tres puntos en casa, a pesar de tener que perder a uno de sus nuevos jugadores en el partido inaugural.

Con el pleno apoyo de Bobotoh, quien empacó a GBLA, Persib espera comenzar la temporada con la victoria y esperar el debut de Adam Przybek en el próximo partido después del final de las sanciones.