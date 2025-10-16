Adam Engstrom emerge como el chip comercial de los Canadiens esta temporada

Ese sonido que escuchas en el Bell Center puede ser simplemente Adam Engström afirmando que su caso será el próximo defensor en alinearse para el Canadienses de Montreal. O tal vez debute vistiendo un uniforme diferente.

De cualquier manera, según Marco D’Amico, el sueco de 21 años no tardará en jugar en algún lugar de la NHL.

«Adam Engstrom no sólo está llamando a la puerta. Está gritando por el intercomunicador», dijo D’Amico. «Está justo ahí».

Bueno, todavía no, pero durante el episodio del martes de “The Starr & D’Amico show”, el editor senior de noticias de RG Media enfatizó con confianza que a menos de una semana de la temporada regular, Engstrom ya está obligando a los Canadiens a tomar algunas decisiones difíciles sobre su plantilla.

«Ya sea que esté incluido en un intercambio o que elimine a alguien de la alineación que se incluye en el intercambio, algo tendrá que ceder tarde o temprano, ¿verdad?» dijo.

Adam Engstrom tiene exploradores hablando en el campo de entrenamiento de los Montreal Canadiens

Engstrom, seleccionado en la tercera ronda del draft de 2022, jugó su primera temporada con el AHL Laval. Cohetes en 2024-25, terminando con cinco goles y 22 asistencias en 66 partidos. D’Amico dijo que había rumores en torno a que Engstrom se acercaba al campo de entrenamiento.

“Sé con certeza que a los cazatalentos realmente les gustó su juego, volviendo a la pretemporada y pasando por algunos, ya sabes, y [they are] hablando de la capacidad de Angstrom”, dijo.

Los Rockets dividieron los dos primeros partidos de la temporada, y Engstrom registró una asistencia en ambos partidos. D’Amico dijo que demostró que «está cerca de estar listo» para la acción de la NHL.

«Pensé que Adam Angstrom era el mejor defensa en el hielo, y esa movilidad está ahí», dijo D’Amico.

Pero con los canadienses profundidad en defensaSerá difícil para Angstrom conseguir un lugar en el corto plazo. A Mike Matheson le queda un año de contrato y probablemente no regresará, pero el desarrollo de Jayden Struble y Arber Xhekaj aparentemente tiene los seis primeros listos para al menos una temporada más.

Y eso ni siquiera incluye al compañero prospecto. David Reinbacher.

Adam Engstrom podría ser clave en los esfuerzos comerciales de los canadienses esta temporada

Reinbacher, la selección general número 5 en el draft de 2023, ha tenido un comienzo de su carrera profesional plagado de lesiones. Después de una audición al final de la temporada el año anterior, Reinbacher sólo jugó 10 partidos la temporada pasada antes de lesión de rodilla que pone fin a la temporaday recientemente sufrió una fractura de metacarpiano que probablemente lo dejará fuera de juego hasta finales de octubre.

Reinbacher tiene sólo 20 años todavía se considera uno de los mejores prospectos en un sistema agrícola de gran prestigio en Montreal. D’Amico reconoció la tentación de utilizar a Reinbacher como moneda de cambio, pero advirtió contra «venderlo barato en este momento», sugiriendo que los Canadiens deberían darle una serie corta de juegos cuando esté listo y continuar desde allí.

«Levántalo, dale algunos juegos y mira dónde se encuentra con su desarrollo y toma una decisión», dijo D’Amico.

Se espera que los Canadiens sean agresivos en el mercado comercial esta temporada, con un centro número 2 en la parte superior de su lista de compras. Podría haber algunas buenas opciones disponibles, y un defensa de primer nivel luciría bien en cualquier paquete comercial. Dadas las preocupaciones en torno a Reinbacher, Engstrom parece ser la ficha más valiosa.