Acusado en caso de delitos sexuales contra menores condenado a pura absolución, la sala del tribunal del distrito de Pontianak se vuelve inmediatamente caótica

Pontianak, VIVA – El ambiente en la sala del Tribunal de Distrito de Pontianak (PN) se calentó repentinamente después de que el panel de jueces leyera la decisión de absolución contra el acusado en el caso de presuntos delitos sexuales contra menores, Agung Rahmanto.

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El veredicto, leído el jueves 7 de mayo de 2026, provocó inmediatamente tensión en la sala del tribunal. El caos incluso se produjo entre el acusado y el fiscal (JPU) momentos después de que se declarara finalizado el juicio.

En su decisión, el panel de jueces declaró a Agung Rahmanto completamente libre de todos los cargos presentados por el fiscal. El juez valoró que los elementos de los cargos del caso no fueron probados como se alegó durante el proceso de juicio.

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Tras conocer el veredicto, el acusado expresó sus emociones en la sala del tribunal. Consideró que la exigencia de pena de 15 años de prisión propuesta previamente por el fiscal no se ajustaba a los hechos revelados durante el juicio.

La situación en la sala del tribunal se volvió acalorada, atrayendo la atención de los visitantes del tribunal y del personal de seguridad del lugar. La tensión sólo disminuyó después de que varios partidos intentaron calmar el ambiente.

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Anteriormente, el equipo legal de Agung Rahmanto insistió repetidamente en que la declaración de la víctima era un punto importante en el curso del juicio. Según la defensa, el testimonio de la víctima no apuntaba a la participación del acusado en el presunto delito.

El abogado también destacó los aspectos legales tras la lectura del veredicto. Dijeron que la pura absolución tenía ciertas consecuencias jurídicas, incluso en relación con los esfuerzos judiciales adicionales por parte del fiscal.

«Con base en lo dispuesto en el artículo 244 del Código Penal, el fiscal no puede apelar esta pura decisión absolutoria», afirmó el equipo jurídico del acusado, citado por tvOne.