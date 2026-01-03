Acusado de violencia sexual hasta que fue vigilado por su novia, Anrez Adelio: ¡Espere la cita para jugar!

Jacarta – Nombre del actor y presentador Anrez Adelio Actualmente se está discutiendo públicamente luego de ser denunciado a la policía por una mujer que decía ser cercana al actor llamada Friceilda Prillea alias Icel. El informe se relaciona con acusaciones de violencia sexual, en las que Icel acusó a Anrez de dejarla embarazada y luego evadir su responsabilidad.

Lea también: Cronología de Anrez Adelio acusado de tener novia embarazada hasta que fue detenido por la policía, ahora amenazado con 12 años de prisión



Este caso llamó la atención porque se sabía que Icel estaba muy embarazada y se rumoreaba que daría a luz pronto. Aunque la atención pública es cada vez más intensa, Áñez Adelio no ha hablado mucho directamente. Desplázate para saber más, ¡vamos!

El abogado de Anrez, Ramzy Brata Sungkar, dijo que su cliente no estaba impedido de brindar aclaraciones, sino que optó por esperar el momento que consideró apropiado.

Lea también: Policía denuncia a novia por presunta violencia sexual, Anrez Adelio amenaza con 12 años de prisión



«Por supuesto (se hará una aclaración), pero esperaremos la fecha del juego», dijo Ramzy en un mensaje corto el viernes 2 de enero de 2026.

En medio de estas graves acusaciones, Ramzy destacó que el estado psicológico de Anrez Adelio es relativamente estable. Dijo que su cliente no mostró pánico excesivo ni estrés emocional.

Lea también: Anrez Adelio fue vigilado por su novia, dijo que huyó de la responsabilidad tras quedar embarazada



Según Ramzy, la tranquilidad de Anrez surge de su creencia de que las acusaciones formuladas contra él no se corresponden con los hechos que realmente ocurrieron.

«(Anrez) es normal, completamente normal. ¿Por qué? Porque el incidente no es lo que se informó», enfatizó Ramzy.

«Simplemente haz más Istigfar. ¿Por qué te calumnian así?», añadió.

En lugar de reaccionar emocionalmente, se dice que Anrez Adelio optó por aumentar su autorreflexión espiritual. Esta actitud se tomó para que no fuera descuidado al responder al informe legal que se está elaborando actualmente.

Mientras tanto, Icel decidió llevar este asunto al ámbito legal después de que se dijera que Anrez no había mostrado ninguna intención de asumir la responsabilidad del embarazo. El equipo de Icel afirma haber incluido una serie de pruebas de respaldo en el informe, incluidos los resultados de una ecografía y una carta de declaración.

Actualmente este caso todavía está en manos de la policía. Si se demuestra su culpabilidad, Anrez Adelio enfrenta una sentencia penal máxima de 12 años de prisión según el informe presentado.