Acusado de vender shabu en el centro de detención, el fiscal revela cómo actuó Ammar Zoni Cs

Jacarta -Artis Ammar Zoni presunto vender drogas tipo sabú en Salemba Rutan (centro de detención). Esto se ha hecho a partir del 31 de diciembre de 2024.

El interesado fue acusado junto con otros cinco acusados. Se trata del acusado I Asep bin Sarikin, el acusado II Ardian Prasetyo bin Arie Ardih, el acusado III Andi Muallim alias Koh Andi, el acusado IV Ade Candra Maulana bin Mursalih, así como el acusado V Muhammad Rivaldi y el acusado VI Ammar Zoni. Todo comenzó cuando el acusado Rivaldi recibió drogas de Ammar Zoni.

«A partir del 31 de diciembre de 2024, alrededor de las 14:00 WIB, el acusado V obtuvo metanfetamina cristalina del acusado VI tomándola y reuniéndose con el acusado VI directamente en las escaleras del Bloque I», dijo el fiscal al leer la acusación, el jueves 23 de octubre de 2025.



Ammar Zoni fue trasladado a la prisión de Nusakambangan

Ammar Zoni admitió que los bienes ilícitos fueron obtenidos de alguien llamado Andre. Son un total de 100 gramos. Sin embargo, Andre sigue siendo un fugitivo. Luego, se entregaron 50 gramos de metanfetamina a cada uno de los demás acusados.

Luego, el acusado Rivaldi se comunicó con el acusado Andi utilizando la aplicación Zangi por teléfono celular. La compra y venta de drogas continuó hasta el 3 de enero de 2025. Esta vez, los acusados ​​escondieron la metanfetamina en paquetes de cigarrillos.

«El acusado II entregó los narcóticos de tipo metanfetamina al acusado I recogiendo los productos del comerciante a través de la aplicación Zangi con el número 102867734 a nombre de Killua Zoldyck. Luego, se ordenó al acusado I que fuera a las escaleras del bloque T tipo 3 para recoger los artículos que estaban adheridos o colocados en las escaleras del bloque T tipo 3 que estaban dentro de los paquetes de cigarrillos con filtro Gudang Garam que contenía narcóticos tipo metanfetamina», dijo.

Luego, los artículos ilegales fueron llevados a la habitación. En pocas palabras, Karupam Hendra Gunawan vio su extraño comportamiento, así que fue a la habitación e hizo una búsqueda. Durante la búsqueda se encontró metanfetamina en paquetes de cigarrillos y en un teléfono celular.

«Cometer actos delictivos de tentativa o concierto para delinquir sin derecho o contra la ley, ofrecer en venta, vender, comprar, recibir, ser intermediario en la compra y venta, intercambiar o entregar estupefacientes clase I en forma no vegetal con un peso superior a 5 (cinco) gramos, estos actos fueron cometidos por los imputados», dijo el fiscal.