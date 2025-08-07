Acusado de una droga fuerte, Jonathan Frizzy está amenazado con 12 años de prisión

Tangerang, Viva – Actor Jonathan Frizzy también conocido como iJonk oficialmente sesión Prime para el caso del abuso de drogas duras utilizadas a través de los medios vape. El juicio, que se celebró en el Tribunal de Distrito de Tangerang, el miércoles 6 de agosto de 2025, marcó el comienzo del proceso legal grave para el hombre de 43 años.

En la sesión que tuvo lugar, la agenda principal fue la lectura de la acusación del fiscal (JPU). Las relaciones públicas del Tribunal de Distrito de Tangerang, Fathul Mujib, confirmaron que el juicio había sido retenido y reveló que este caso involucró a cuatro acusados. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«Hoy fue la primera audiencia y la agenda del juicio fue la lectura de la acusación y este caso Jonathan Frizzy. Displait 4, hubo 4 involucrados, por lo que había 4», dijo Fathul Mujib.

A diferencia de la sospecha del público, este caso no está relacionado con violaciones de las leyes de narcóticos. Según los resultados del laboratorio, las sustancias encontradas en evidencia no están incluidas en narcóticos o psicotrópicos, sino que contienen elementos de anestesia que se clasifican como drogas duras.

«Según los resultados del laboratorio, no incluye narcóticos y psicotrópicos. Pero contiene sustancias que tienen un elemento anestésico, si no me equivoco. Entonces, la acusación viola la ley de salud», dijo Fathul Mujib.

Sobre la base de estos hallazgos, Jonathan Frizzy fue acusado de violar la ley número 17 de 2023 sobre la salud, específicamente el Artículo 435. Este artículo regula las sanciones penales para aquellos que producen o distribuyen preparaciones farmacéuticas sin cumplir con los estándares establecidos por el gobierno.

«La amenaza, de 435, la ley de salud, si no me equivoco, 12 años o cuánto es», explicó Fathul.

Curiosamente, en el juicio inaugural, Ijonk decidió no presentar una objeción o excepción a la acusación leída por el fiscal. Aceptó todo el contenido de la acusación con una actitud cooperativa.

«Sí, eso es lo que dijimos antes, no presentó una objeción o excepción. Significa que comprende y comprende el contenido de la acusación del fiscal», concluyó Fathul.