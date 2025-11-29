Acusado de ser el causante de la destrucción del Liverpool, el Real Madrid cancela la compra de Ibrahima Konate

VIVA – Transferencia dramática Ibrahima Konate ¡Se está calentando de nuevo! Defensor Liverpool que estaba asociado con real madrid Ahora se enfrenta a una amarga realidad: Los Blancos han cancelado oficialmente sus planes de traerlo.

Lea también: Arne Slot al límite, ¿podría Klopp regresar al Liverpool?



La temporada pasada, cuando el Liverpool ganó el título de la Premier League, la atención del público se centró en los contratos de estrellas como Mohamed Salah, Virgilio van Dijky Trent Alexander-Arnold.

Mientras Van Dijk y Salah ampliaban sus contratos, Alexander-Arnold firmó con un salario drásticamente reducido. En medio de preocupaciones sobre el futuro de varios jugadores estrella, el nombre de Konate ha surgido como un jugador vulnerable a irse.

Lea también: De los muchos entrenadores top del mundo, el Liverpool sólo quiere que esta figura sea el sustituto de Arne Slot



Inicialmente, era casi seguro que Konate seguiría a Alexander-Arnold en el Real Madrid una vez que expirara su contrato en junio de 2026. Sin embargo, el rendimiento del defensa francés ha caído drásticamente esta temporada, lo que hizo que los aficionados del Liverpool gritaran en voz alta: «¡Hay que dejar a Konate fuera!».

La última noticia viene de la mano del experto en fichajes David Ornstein, que confirmó a través de X: «El Real Madrid había pensado en Ibrahima Konate, pero informó al Liverpool que no estaba interesado en fichar al internacional francés».

Lea también: Sólo un equipo puede competir con el Arsenal para ganar la Premier League esta temporada



El futuro de Konate es ahora un misterio. Fabrizio Romano dijo que la opción de quedarse en Liverpool aún estaba abierta, pero un informe de Christian Falk, Bayern Insider, dijo que el Bayern de Múnich podría ser un nuevo destino para el defensa de 26 años.

Según los informes, el Bayern está siguiendo la situación de Konate mientras se prepara para encontrar un sustituto Dayot Upamecano. El contrato de Upamecano, que expira el próximo verano, aún está en discusión, pero el Bayern se prepara para lo peor.

Si Upamecano abandona el Allianz Arena, el nombre de Konate ya estará en su lista de prioridades, con las primeras negociaciones ya en marcha con los representantes del jugador.

Pero Konate no es el único objetivo del Bayern. Según los informes, el capitán del Crystal Palace, Marc Guehi, también está atrayendo la atención de los campeones de la Bundesliga.