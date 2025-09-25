Acusado de ser dañado por la autoestima del exhusband, esta es la respuesta a la sorprendente Tasya Farasya

VIVA – Noticias de divorcio Tasya farasya con su exhusband, Ahmad assegafAún continúa aprovechando la atención pública. Recientemente, un interno con una cuenta de Instagram llamada @Dinastism escribió un comentario que aludía a los problemas de los dos hogares.

En su subida de historia de Instagram, el internautas acusó a Tasya que Tasya había dañado la autoestima de su ex esposo. No solo eso, también mencionó que la actitud de Tasya podría ser un mal ejemplo para otras esposas. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Memong destruye con éxito la autoestima del ex marido y del padre de sus hijos. Tenga en cuenta que el honor de un musulmán es más importante que el kaaba. No hay nada más caro que la autoestima. Memong no solo destruye la autoestima de un hombre. Pero también inspira muchas esposas a hacer lo mismo. @Tasyafarasya» escribió la cuenta citada el jueves 25 de septiembre, 2025. 2025.

Respuesta de Tasya Farasya

No permanecer en silencio, Tasya Farasya finalmente dio una respuesta significativa. Aludió a la responsabilidad de un hombre como líder en la familia, mientras citaba versos del Corán.

«Los hombres son líderes para las mujeres … (Qs. An-Nisã ‘: 34). Luego cuidan su dignidad como líder. Los verdaderos líderes no son aquellos que oprimen, sino que apoyan, protegen y defienden la justicia para sus familias», escribió Tasya mientras recompensan la carga de la cuenta.

Esta respuesta parece confirmar que en un matrimonio, el honor no solo depende de su esposa, sino también de cómo el esposo administra su papel como líder de la familia.