Acusado de pedir un depósito al socio del programa MBG, el jefe de BGN dio una explicación

Yakarta, Viva – Viral en las redes sociales X VERIFIER TEAM AGENCIA NACIONAL DE NUTRICIÓN (BGN) Programa gratuito de alimentación nutritiva (Mbg) acusado de pedir raciones o depósitos a mitra o una base que ejecutará el programa MBG.

El incidente viral se cargó en una de las cuentas @03__nakula en la plataforma X. En un video hotel al hotel para verificar la base para convertirse en un socio de MBG.

«Verificar al socio del hotel al hotel, finalmente el edificio BGN es tranquilo», se citó a un representante de la Alianza del video viral, miércoles 8 de octubre de 2025.

Dijo que el equipo de verificador pidió a los socios del programa MBG que se seleccionaran. «Fue un hecho que sucedió en el campo, por lo que a la comunidad y a los socios se les pidió dinero», dijo.

Respondiendo a esto, el jefe de BGN, Dadan Hindayana, negó que su partido pidiera que los gravámenes se convirtieran en socios de MBG. Afirmó que BGN no cobró ninguna tarifa por todos los procesos de gestión.

«BGN no cobra ninguna tarifa por ningún acuerdo», dijo cuando se confirmó, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Para obtener información, hasta ahora el número de cocina sppg (Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición) de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) que ha estado operando alcanza las 10,681 cocinas al 7 de octubre de 2025, desde el objetivo de 31,000 unidades este año, con un objetivo final de 82.9 millones de beneficiarios para programas de alimentación nutricional gratuitos hasta diciembre de 2025.