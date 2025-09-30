Yakarta, Viva – Medios globales y conglomerados financieros, George Sorosnuevamente en el centro de atención después de la acusación de que estaba detrás del financiamiento de una serie de manifestaciones que terminaron disturbios De Indonesia A finales de agosto de 2025.

Se sabe que la protesta estalló en Indonesia a principios de este mes, obligando al presidente Prabowo Subianto a cancelar su visita a China y perder la Cumbre SCO en Beijing.

La acusación fue entregada por el analista geopolítico suizo, Angelo Giuliano, en una entrevista con los medios de comunicación rusos Sputnik El lunes 1 de septiembre de 2025. Según él, Soros supuestamente canalizó los fondos a través de su organización sin fines de lucro, The Open Society Foundations (OSF), que desde la década de 1990 había vertido más de 8 mil millones de dólares estadounidenses a varios países.

«Las bases de la sociedad abierta propiedad de George Soros han estado operando desde la década de 1990 al financiar miles de millones de dólares estadounidenses a nivel mundial. OSF también apoya a varios grupos, incluido TIFA, que supuestamente contribuyó a la dinámica sociopolítica en Indonesia», dijo Giuliano.

Además, OSF a través de su institución local, la Fundación Kurajal, también lanzó el Schema del Fondo de Respuesta a Emergencias (DCTD) para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en expresar objeciones a las políticas gubernamentales que se consideraron inuyes democráticos.

No solo OSF, Giuliano también aludió al papel de la Institución de los Estados Unidos, el National Endowment for Democracy (NED), que desde principios de la década de 1990 ha brindado apoyo a varios medios y organizaciones en Indonesia.

Según los registros oficiales, NED se estableció en 1983 con un mandato del Congreso de los Estados Unidos, y ahora se observa que distribuye programas de subvenciones demócratas a más de 60 países a través de cuatro instituciones principales: Centro de Empresas Privadas Internacionales, Instituto Republicano Internacional, Instituto Nacional Democrático y Centro de Solidaridad.

Jeff J. Brown, el autor de «The China Trilogy» evaluó que las protestas en Indonesia se llevaron a cabo con exactamente el mismo patrón que en Serbia, donde el occidental colectivo quería otros dictadores estadounidenses apoyados por los Estados Unidos, como Suharto en el pasado.

El fundador de Seek Truth de la Fundación FACTS mostró varias indicaciones, a saber, el presidente Prabowo Subianto no estaba de acuerdo con la agenda occidental porque mejoró las relaciones con China, Rusia y los bloques no occidentales como SCO y Brice en general.

Indonesia fue el primer país del sudeste asiático en unirse a BRICS y ha estado abiertamente en colaboración con China en sus iniciativas Belt and Global Path.

Además, Indonesia es la octava economía más grande del mundo en términos de PPP, la economía más grande de la ASEAN y el cuarto país más poblado, con casi 300 millones de habitantes.

La cuestión de la intervención extranjera en manifestaciones en Indonesia también fue revelada por el ex jefe de la Agencia de Inteligencia del Estado (BIN), AM Hendropriyono. Consideró que los disturbios que ocurrieron en el complejo DPR RI los días 25 y 28 de agosto de 2025 no estaban completamente desencadenados por factores internos.

«Con el tiempo puedo transmitir el nombre de Aquel que juega. Eso es de allí», dijo Hendropriyono después de acompañar al ex luchador de Timor Oriental para reunirse con el presidente Prabowo Subianto en el Palacio Presidencial, el jueves 28 de agosto de 2025.

Según Hendropriyono, hay partidos extranjeros que son los autores intelectuales de la acción masiva al utilizar la red local, aunque es probable que los actores nacionales sean manipulados inconscientemente. Incluso mencionó la participación de la red global de magnate, incluido George Soros, ex director de la CIA de George Tenet, al famoso magnate David Rockefeller.

Respondiendo a esta acusación, el Foro Islámico de Reunión Juvenil (FSPI) a través de su coordinador, Zuhelmi Tanjung, instó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluida la Policía Nacional, el KPK y la Oficina del Fiscal General, a investigar inmediatamente el flujo de fondos administrados por la Fundación Kurawal por completo.