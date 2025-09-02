Acusado de escenarios, goto, Grab, Indrive y Maxim, los socios están presentando a los representantes de OJOL para conocer al vicepresidente Gibran

Yakarta, Viva – Gibran Rakabuming Raka Vicepresidente Reunión con ocho representantes de taxistas de motocicletas en línea (ojol) En el Palacio del Vicepresidente, el domingo 31 de agosto de 2025 todavía está en el centro de atención pública.

El problema de la configuración estaba abarrotada en las redes sociales, pero los cuatro grandes aplicadores, Ir a, Agarrar, Máximae Indrive, enfatizó que los socios presentes eran conductores oficiales y activos.

GOTO asegúrese de que el representante sea un socio activo

La directora de asuntos públicos y comunicaciones de GOTO, Ade Mulya, dijo que la invitación provino directamente de la oficina del vicepresidente. Se pidió a todos los aplicadores que presentaran a los representantes de los socios de conductores para que diálogo con el vicepresidente.

«El sábado, nosotros y otros aplicadores fuimos contactados por la Oficina del Vicepresidente para presentar representantes de los socios de OJOL de todas las solicitudes en un diálogo con el Vicepresidente. El objetivo es escuchar directamente las aspiraciones y esperanzas de los socios», dijo Ade en una declaración escrita, el martes 2 de septiembre de 2025.

Ojol Driver Meet Vicepresidente Gibran

Ade también enfatizó que Mohamad Rahman Tohir o Cang Rahman, uno de los participantes del diálogo que fue ampliamente discutido, fue el socio activo de Gojek desde 2015.

«Las aspiraciones que son transmitidas por los socios del conductor, que van desde solicitudes de apoyo a las familias de colegas que han fallecido, solidaridad de sus compañeros conductores, hasta la esperanza de que la situación siga siendo segura y pacífica», dijo.

Grab: Los socios presentes son originales

El jefe de asuntos públicos agarra a Indonesia, Tirza R. Munusamy, enfatizó que su partido presentaba socios activos que se consideraba vocales para representar las aspiraciones de sus colegas.

«Entonces, estamos buscando socios de conductores en el área central de Yakarta, y afortunadamente puede suceder ayer el evento. No hay una calificación especial, y no hay criterios, por lo que desde la oficina del vicepresidente como ese, pero tratamos de encontrar el activo para que también podamos representar a Grab About», dijo Tirza en Makassar, lunes (1/9).

Según Tirza, los socios presentes trajeron aspiraciones sobre manifestaciones pacíficas a la aplicación de la justicia para las familias del difunto affan Kurniawan.

Maxim: socio oficial y registrado

Maxim a través del especialista en relaciones públicas Arkam supapto también aseguró que los conductores que estuvieran presentes fueron socios oficiales que todavía estaban sirviendo activamente a la comunidad.

«Dijimos que los socios de conducir que asistieron a la reunión fueron conductores oficiales que estaban registrados en la plataforma Maxim y atendiendo activamente a la comunidad», dijo Arkam.

Arkam enfatizó que la reunión era una agenda oficial de la dirección de la oficina del vicepresidente para absorber el aporte directamente de los conductores.

«Maxim también continúa esforzándose por mejorar los estándares de seguridad y servicio para los conductores y socios de usuario. Estamos comprometidos a apoyar todos los esfuerzos destinados a crear un entorno de trabajo seguro y justo para todas las partes», agregó.

Indrive: el controlador ha estado activo desde 2020

Mientras tanto, el gerente de relaciones públicas de Indonesia de Indonesia, Wahyu Ramadhan, dijo que los representantes que asistieron a la reunión con el vicepresidente fueron socios activos desde 2020.

«Con respecto a los representantes de Indrive en la reunión de la agenda con el vicepresidente ayer, es cierto que el conductor activo de Indrive se ha unido a nosotros desde 2020 y todavía está activo hasta ahora», dijo Wahyu.

Explicó que los atributos oficiales de la chaqueta usados ​​por los representantes eran equipos operativos diarios. Según él, la limpieza de los atributos usados ​​al reunirse con el vicepresidente fue una iniciativa personal del conductor.

«Indrive también tiene una política que libera a nuestros conductores para que se vistan libremente y lo más cómodo posible mientras trabajan para que los atributos oficiales que sean propiedad a menudo parecen estar muy bien mantenidos y ordenados», dijo Wahyu.

Diálogo en el palacio del vicepresidente

La reunión duró más de una hora con un ambiente relajado pero serio. En varios videos, Gibran parece usar Batik marrón amarillo, escuche atentamente cada declaración del conductor de Ojol, incluso leyendo el documento entregó uno de ellos.

Se espera que este diálogo ayude al presidente Prabowo Subianto a facilitar la situación después de la demostración de OJOL que causó víctimas. Aunque fue acusado de establecer, el aplicador compacto enfatizó que los conductores que estaban presentes eran socios activos y oficiales.

Anteriormente informó, la reunión del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka con una serie de taxistas de motocicletas en línea (OJOL) en el Palacio del Vicepresidente, Central Yakarta, el domingo 31 de agosto de 2025, trajo una nueva polémica.

En lugar de calmar la situación posterior a la demanda de OJOL, la reunión fue cuestionada por la organización oficial que eclipsa a los conductores.

Presidente de la Asociación de Taxis de Motocicletas en línea (Garda Indonesia), Raden IGun Wicaksono, enfatizó que los conductores de Ojol -Bubble que estaban presentes en el Palacio no eran parte de sus organizaciones. Consideró que ninguno de los miembros oficiales conocía al grupo o sabía a quién representaban.

«No hay ninguna coordinación con nosotros, a pesar de que la Guardia Indonesia es una institución registrada que desde el principio con la familia del fallecido y participó en el proceso de autopsia. Mientras que el grupo que estaba presente con el vicepresidente nunca estaba en la ubicación de la tragedia», dijo Iguun, citada desde Instagram @bushcoo.

Según IGUN, el paso de la Secretaría del Vicepresidente era demasiado descuidado porque daba espacio a las partes cuya participación no estaba clara. Le preocupaba que esta condición pudiera causar desinformación al tiempo que provocaba la decepción entre los conductores de OJOL.

«Esta reunión en realidad se suma a la sospecha de que existe ingeniería para reducir la ira, a pesar de que el proceso legal no se ha completado», continuó IGUN.