Beijing, Viva – Presidente ruso Vladimir Putin Responder a «Declaración conspiración«Presidente Donald Triunfo quien acusó a Rusia, PorcelanaY Corea del Norte Combinado contra los Estados Unidos.

Trump a través de su plataforma de redes sociales Truth Social, había comentado sobre el presidente chino Xi Jinping, el líder norcoreano del Norte Kim Jong Un y el presidente ruso Vladimir Putin actuaron juntos en Beijing para el desfile militar más grande de China el miércoles 3 de septiembre de 2025.

También rezó por el presidente Xi Jinping y al pueblo chino para celebrar el 80 aniversario de la victoria en la Guerra del pueblo chino contra la agresión japonesa y la animada y eterna Segunda Guerra Mundial.

«Dar mis cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, que conspiran para luchar Estados Unidos de América«Trump escribió en las redes sociales durante el desfile.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino Xi Jinping se filtraron

Putin, quien recientemente conoció a Trump en Alaska, no fue perturbado por la declaración de Trump. En realidad, llamó al presidente estadounidense como una figura que tenía un alto sentido del humor.

«Todos saben que Trump no puede separarse del sentido del humor», dijo Putin. Anadolu, Jueves 4 de septiembre de 2025.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China también negó las acusaciones de conspiración de Trump. China declaró que la reunión tenía como objetivo conmemorar 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, y no estaba dirigida a ningún tercer país.

«El objetivo es trabajar junto con países y personas que aman la paz para recordar la historia, conmemorar mártires, respetar la paz y crear un futuro», dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, dijo Guo Jiakun, a los periodistas.

«El desarrollo de las relaciones diplomáticas chinas con cualquier país nunca se ha dirigido a ningún tercero», agregó.

Kremlin desestimó las afirmaciones de conspiración de Trump, enfatizando que los tres líderes no tenían tal discusión. «Quiero decir que no se ha organizado una conspiración, nadie está conspirando, no hay conspiración en absoluto, y más aún, ninguno de estos tres líderes tiene tales pensamientos». dijo el asistente de Kremlin, Dmitry Ushakov

Agregó que Moscú reconoció el papel de Washington en la política global.

«Además, puedo decir que todos entienden el papel de Estados Unidos, la administración actual del presidente Trump y el presidente Trump personalmente en la dinámica internacional hoy», dijo.