Acusado de acosar a ex empleados y abrir BO

Jacarta – Noticias impactantes provienen de la pareja de celebridades Raisa Andriana y Hamish Daud. El hogar, que siempre ha parecido armonioso, ahora se ve afectado por problemas desagradables. Según los informes, Raisa ha presentado una demanda. divorciado el marido.

Lea también: ¡Reveló! Raisa y Hamish Daud una vez se pelearon por esto.



Este problema surgió por primera vez después de que lo subiera una cuenta de chismes. @pembasmi.kehaluan en Instagram. En su carga, la cuenta compartió un mensaje de alguien que afirmó haber obtenido información directamente de una fuente cercana a la pareja.

«Dijeron que Raisa había solicitado el divorcio». escribió la cuenta mientras compartía una captura de pantalla del mensaje de un internauta que afirmaba que la información provenía de una persona privilegiada.

Lea también: La declaración viral de Hamish Daud de que Raisa quiere ser ama de casa está inundada de críticas de los internautas



La noticia inmediatamente emocionó al público. Muchos internautas especularon y vincularon signos de una ruptura en la relación de la pareja, uno de los cuales fue la desaparición de la carga de la celebración de su aniversario de bodas que Hamish había compartido previamente en las redes sociales.

La serie de controversias de Hamish Daud

Lea también: La canción Changing Hearts habla sobre parejas infieles, ¿Raisa confiesa sobre Hamish Daud?



En medio del problema divorcio En este caso, el nombre Hamish Daud vuelve a ser el centro de atención. La razón es que en 2023 se vio envuelto en diversas polémicas que se viralizaron en el ciberespacio. En ese momento, Hamish fue acusado de acosar a ex empleados, no pagar salarios y malversar fondos de la empresa.

La cosa no quedó ahí, varias cuentas anónimas incluso hicieron acusaciones descabelladas de que Hamish cometía a menudo «abierto BO”o contratar a una mujer mientras esté en Bali.

«Aunque su marido también está en Bali, a menudo está BO con mi amiga que es LC en Bali. Jajaja, no lo sabes, Yaya». escribió una cuenta de internauta que ahora circula ampliamente en las redes sociales.

Respondiendo a una serie de acusaciones, Hamish finalmente abrió su voz y optó por emprender acciones legales. Denunció varias cuentas de redes sociales que se consideraba que difamaban su buen nombre.

«Hoy traje un equipo de mi empresa anterior para aclarar muchas calumnias porque tenían un impacto negativo en mi buen nombre, mi familia y mi trabajo», dijo Hamish hace algún tiempo en la policía de Metro Jaya.

También destacó que todas las acusaciones que circulan son falsas y acusó a algunos partidos de liderar deliberadamente la opinión pública.