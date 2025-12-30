Acusada de ser perpetradora por un influencer y de sufrir ciberacoso, Serlina está lista para emprender acciones legales

Jacarta – El nombre Serlina, dueña de la cuenta de Instagram @pro_serlina, de repente se convirtió en el foco público luego de ser acusada de ser una tercera persona por hombre de influencia Shelley Swetlana (SS) es conocida a través de la cuenta @shelleysoju.

Esta acusación surgió después de un incidente ocurrido en un club nocturno en el área de Yakarta el 20 de diciembre de 2025. Sintiendo que su buen nombre estaba siendo empañado, Serlina finalmente habló y brindó una aclaración abierta. Desplázate para saber más, ¡vamos!

En su declaración, Serlina enfatizó que las acusaciones fueron actor dirigido a él es una calumnia. Dijo que lo transmitido por Shelley Swetlana se había convertido en una forma de acoso cibernético y vergüenza corporal que lo atacaba personal y profesionalmente.

Serlina explicó la cronología del incidente en la discoteca. En ese momento estaba celebrando su cumpleaños con cuatro de sus amigos. Se aseguró de no estar en la misma mesa que Shelley Swetlana o su esposo, y mucho menos de realizar las acciones alegadas, desde abrazarlo hasta llevarlo al área de estacionamiento.

Hasta ahora, Serlina admite que todavía no sabe por qué se vio arrastrada a este problema. Hizo hincapié en que no conocía en absoluto a Shelley Swetlana ni a su marido antes de que surgiera este problema. Lo que lo dejó aún más devastado fue que esta calumnia tenía el potencial de perturbar su carrera como agente inmobiliario, que había construido durante muchos años.

Sintiéndose acorralada, Serlina retó a Shelley Swetlana a probar la acusación. Solicitó que se muestren al público pruebas concretas como fotografías, vídeos o grabaciones de CCTV. Según Serlina, si se demuestra que las acusaciones son ciertas, ella está dispuesta a asumir abiertamente la responsabilidad.

Sin embargo, por otro lado, si no hay pruebas que respalden la acusación, Serlina afirmó que estaba dispuesta a emprender acciones legales. Dijo que había experimentado estrés mental debido a los ataques de los internautas que, según dijo, eran estructurados y masivos.

Mientras tanto, Shelley Swetlana afirmó anteriormente tener muchos testigos presenciales y dijo que no tendrían dificultades para obtener imágenes de CCTV de la escena del incidente. Shelley también expresó su disposición a llevar este asunto al ámbito legal, afirmando incluso haber preparado grandes fondos para afrontar este proceso.