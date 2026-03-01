Acusada de ser la causa de la renuncia de Bunga Sartika ‘Halo Qaqa’, Tasya Farasya se disculpa pero enfatiza esto

Jacarta – Disculpa finalmente entregada Tasya Farasya luego de que su sátira en las redes sociales provocara una ola de reacciones de los internautas. El contenido, que inicialmente se consideró solo una opinión personal, se convirtió en una polémica y arrastró el nombre del creador de TikTok @quenzlyhere, conocido con el sobrenombre de «roca halo”.





El IG de Tasya Farasya fue allanado por internautas, acusados ​​de acabar con la fortuna de las personas como resultado de la renuncia de la presentadora de TikTok a su trabajo.



A través de su cuenta personal de Threads, Tasya admitió que la situación se había extendido a varias narrativas. También brindó aclaraciones y una disculpa abierta. Desplázate para conocer la información completa, ¡vamos!

«Chicos, esto se ha vuelto muy ajetreado y la narrativa ha ido a todas partes. En primer lugar, pido disculpas si el impacto de mis palabras ofendió a varias partes e individuos, realmente me di cuenta del impacto que tuvieron mis palabras a pesar de que no tenía intención de hacer que la situación fuera tan grande como es ahora», escribió Tasya en su cuenta personal de Theards, citada el domingo 1 de marzo de 2026.





Sin detenerse ahí, también admitió que su estilo de presentación no fue el correcto.

«Admito que mi método de entrega no fue prudente», continuó.





Aunque se disculpó, Tasya aún enfatizó los principios a los que siempre se había adherido como creadora de contenido de belleza. Dijo que siempre mantiene la transparencia en cada revisión de producto, incluso cuando recibe respaldo.

«Respeto a los compañeros creadores de contenido, pero también me mantendré FIRME con todos los valores y la transparencia en los respaldos que tengo», explicó.

Esta polémica comenzó con la subida de Tasya hace algún tiempo, en la que admitía que le habían ofrecido un pago para crear contenido en formato de solicitud. derrame cuidado de la piel. Manifestó que rechazó la oferta porque consideró que el contenido era sólo una estrategia de marketing.

«Una vez me ofrecieron que me pagaran por 'hola hermanos y hermanas, ¿pueden compartir su cuidado de la piel, hermana?', simplemente me negué», escribió Tasya Farasya en su cuenta de Threads hace algún tiempo

Aunque no mencionaron el nombre directamente, los internautas sospecharon que la insinuación estaba dirigida a Flor Sárticael creador detrás de la cuenta @quenzlyhere, que es popular por su estilo de interacción «Halo Qaqa». Esta acusación hizo que el debate se extendiera cada vez más en diversas plataformas.

El impacto es bastante grande. Después de que su nombre fuera ampliamente discutido, Bunga Sartika anunció que se retiraría de la cuenta @quenzlyhere. También pidió disculpas al público por el revuelo causado por su contenido.