Acusada de descuidar a niños biológicos, Denada: Cada familia tiene una historia

Banyuwangi, VIVA – No Denada Tambunan repentinamente se convirtió en el centro de atención después de que surgiera una demanda civil que lo llevó al Tribunal de Distrito de Banyuwangi (PN). La modelo y cantante fue acusada de descuidar a su hijo biológico, lo cual nunca ha sido revelado al público.

La demanda está registrada con el número de causa 288 y está interpuesta desde el 26 de noviembre de 2025. El demandante es un hombre llamado Ressa Rizky Rossano. El hombre de 24 años afirma abiertamente que es hijo biológico de Denada. Desplázate para saber más, ¡vamos!

En el documento de la demanda, Ressa acusó a Denada de cometer un acto ilícito porque se consideraba que nunca había cumplido sus derechos como niña desde su nacimiento. Reveló que a lo largo de su vida creció sin claridad respecto a la figura de su madre biológica, hasta que finalmente descubrió que Denada fue la mujer que lo parió.

Sintiendo que su vida estaba llena de incertidumbre y pérdida de derechos básicos, Ressa decidió emprender acciones legales. Espera que este proceso pueda brindarle el reconocimiento, la claridad de estatus y la responsabilidad que, según dice, nunca ha tenido en décadas.

Se sabe que este caso ha entrado en las etapas iniciales del juicio. El tribunal celebró una sesión de mediación, pero este esfuerzo no produjo resultados. Se dice que Denada no asistió a la citación judicial incluida en la agenda de mediación, por lo que el proceso legal aún está en curso.

El abogado de Ressa, Moh. Firdaus Yuliantoro confirmó que hubo una demanda interpuesta contra el artista de iniciales D. Según él, esta medida legal se tomó para luchar por los derechos de su cliente como niño.

«Con esta demanda se espera que este niño pueda obtener los derechos que le fueron negados desde su nacimiento hasta la adolescencia», dijo Firdaus a los medios de comunicación el jueves 8 de enero de 2026.

En respuesta al problema generalizado, la dirección de Dénada finalmente habló. En un comunicado oficial, Risna Ories, como representante de la dirección, pidió al público que comprenda que este tema es en realidad dominio privado de la familia.

«Muy preocupada por la creciente cuestión pública, que en realidad es dominio de la familia, porque después de todo, todas las familias tienen privacidad, cada familia tiene una historia», escribió Risna Ories en su declaración, citada el lunes 12 de enero de 2026.