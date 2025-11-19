Acusada de apostasía porque se quitó el hiyab, Nathalie Holscher admite ahora su religión…

Jacarta – No Nathalie Holscher volvió al centro de atención después de que su decisión de quitarse el hijab generó varias acusaciones por parte de los internautas. No pocos comentarios indirectos mencionaron a la ex esposa del comediante. Sule que ha transferido confianza.

Respondiendo a esta cuestión, Nathalie finalmente abrió su voz a través de un podcast y negó rotundamente la idea de que hubiera apostatado. ¡Vamos, desplázate más!

Nathalie destacó que todavía es musulmana. Incluso pareció sorprendida por las conclusiones de los internautas que vinculaban la decisión de quitarse el hijab con la conversión religiosa.

«En realidad, también me entristeció escuchar a los internautas. Llegaron a la conclusión de que desde que te quitaste el velo, ¿cambiaste de religión?» preguntó Ivan Gunawan, citado en el canal de YouTube Comic 8 Revolution, el miércoles 19 de noviembre de 2025.

«No», dijo Nathalie Holscher.

La madre de Adzam Adriansyah Sutisna enfatizó que sus creencias nunca han cambiado. Todavía abrazaba el Islam y dijo que varios de sus hermanos menores se habían convertido al Islam siguiendo sus pasos.

«Aclaración, sí, sigo en mi religión, sigo en el Islam, sigo en mi religión», subrayó Nathalie.

«Gracias a Dios, mis hermanos menores vinieron todos conmigo, conversos», añadió.

Aunque ahora no usa el hijab, Nathalie enfatiza que todavía trata de realizar el culto y mantener las oraciones. Ivan Gunawan también recordó que Nathalie es ahora un ejemplo para su hijo. Él asintió con la cabeza.

No sólo eso, Nathalie expresó su deseo de realizar la Umrah con su familia y sus seres más cercanos.

«Así es. Y uno de mis deseos es en realidad ir a la Umrah con mis hermanos, mis hijos y mis empleados que han estado conmigo durante los últimos 8 años. Así que quiero llevarlos a todos así», dijo.



Nathalie Holscher Foto : Instagram @nathalieholscher

Nathalie Holscher incluso admitió que extrañaba usar el hiyab como cuando todavía era la esposa de Sule. Incluso confirmó que algún día volvería a usar el hijab cuando su corazón estuviera estable.

«Si ésta (que lleva hijab) se lo pierde seguro», respondió Nathalie.

Nathalie luego reveló que renunciar al hijab no fue una decisión fácil. Después de divorciarse de Sule, tuvo que pensar en cómo mantenerse a sí mismo y a sus hijos. Volver al mundo del DJ fue uno de los caminos que eligió, aunque le pareció difícil.