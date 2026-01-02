Acusaciones de culto, abusos y más

​La docuserie de investigación “El culto a la verdadera ama de casa«ha llegado el cariñoy la exposición de tres episodios revela acusaciones de comportamiento de culto en torno a la estrella del reality “The Real Housewives of Salt Lake City”. María Cosby y su iglesia.

Desde relatos de primera mano de ex-congregantes hasta familiares que se sumergen en la turbulenta infancia de Cosby y su muy criticado matrimonio con su padrastro, el documental de tres horas revela mucho más que las rumores de acusaciones de líder de una secta que ocurren en la Iglesia Pentecostal Faith Temple, la iglesia que Cosby comparte con su esposo, Robert Cosby Sr., en Salt Lake City.

​Con apariciones de periodistas de investigación y blogueros que han cubierto la historia, así como de un destacado experto en sectas, la serie documental presenta clips de grabaciones de sermones controvertidos predicados por Mary y Robert, junto con información histórica sobre el surgimiento de Faith Temple.

“El culto a la verdadera ama de casaestá dirigida y producida por Elli Hakami y Julian P. Hobbs, un dúo de directores que también dirigió “House of Hammer” de Discovery+, que narra las acusaciones de abuso sexual y la accidentada historia familiar del actor Armie Hammer.

A continuación, desglosamos las mayores revelaciones de la serie documental.

El exnovio de Cosby afirma que ella fue un matón de infancia

Michael Enoch, ex miembro de la Iglesia Faith Temple y autoproclamado novio de la infancia de Cosby, describe que la estrella de reality tenía una racha mala cuando era niño: «Mary era una matona. Recuerdo que Mary se metía con ciertas chicas y las controlaba. Cuando eres niño, ves estas cosas y no piensas mucho en ellas. Pero como adulto, lo recuerdas. Y ella no era una buena persona».

Cosby se casa con su abuelo tras la muerte de su abuela

En la temporada 1 de “The Real Housewives of Salt Lake City”, Cosby apareció con su esposo, Robert Sr., discutiendo cómo su difunta abuela arregló que ella se casara con su padrastro, como se expresa en su testamento. “Dijo que si alguna vez me pasa algo, quiero que te cases con una de mis hijas porque ella cuidará de ti”, dijo Robert Sr. durante el confesionario. Los dos, casados ​​desde 1998, cuando Mary tenía poco más de 20 años y Robert Sr. era 20 años mayor que ella, comparten un hijo llamado Robert Jr.

Se filtra audio de Cosby reprendiendo a su congregación

En un clip de audio que supuestamente fue obtenido de alguien dentro de la iglesia, el documental incluye un fragmento resurgido de Cosby hablando con miembros de su iglesia, en el que los llamó “pobres” y “tacaños” por darle solo 14 tarjetas de cumpleaños y no contribuir lo suficiente con sus diezmos. El ex miembro de la iglesia y organista Ernest Enoch dice que estuvo presente durante el incidente y afirma que le dio una tarjeta de cumpleaños con 1.000 dólares en su interior.

Ex miembros afirman que se sintieron obligados a pagar grandes pagos en ofertas

​Además del diezmo, los antiguos feligreses alegan que los Cosby harían grandes ofrendas durante seis meses, en las que presionarían a los miembros para que hicieran grandes sacrificios financieros para el avance de la iglesia. La ex miembro de la iglesia Rosalind Enoch también afirma que una semana entre sus grandes ofrendas, también les dirían que la iglesia necesitaba asistencia financiera urgente para ofrecer solicitudes de hasta $100,000 en unos pocos días.

Rosalind también dice que los miembros cobraron sus 401K e hipotecaron sus casas para pagar grandes sumas a la iglesia. «Teníamos estas reuniones después de la iglesia y Robert ordenaba a los ujieres que se pararan en las puertas. Estás atrincherado allí», dice. «Durante esta reunión, todos pusieron su nombre y cantidad en la lista. Si no tenías una cantidad determinada, Robert decía: ‘Y eso es todo lo que tienes'».

La prima hermana de Cosby la acusa de tener una aventura

Dan Cosby dijo que el excongregante Cameron Williams, quien murió después de su aparición en “RHOSLC” en 2021 por complicaciones de un tumor cerebral, habla de tener una relación íntima con Cosby. Durante una llamada telefónica, Dan dice que Cameron le dijo que Mary fue a su casa y le pidió que pusiera música. Después de sentarse a su lado, supuestamente Cameron le dijo a Dan, Mary tomó su mano y comenzó a «frotarla».

Dan recuerda: «Según Cameron, le metió la mano en la vagina». Dan continúa diciendo que Cameron le dijo: «Luego tuvimos relaciones sexuales». En un clip de audio con Dan, Cameron dice: «Tuvimos la aventura y todo eso, pero yo fui la víctima. Tuve que necesitar terapia para salir de eso». Ernest también revela que Cameron le contó sobre la aventura.

Miembros de la familia afirman que Robert Sr. fue abusivo

En el documental, Sam Kelly, el tío de Cosby, describe a Robert Sr. con una personalidad de dos caras y un comportamiento cruel hacia él cuando era niño. Cuando era niño, Kelly recuerda haber tenido reuniones con Robert Sr. y otros ancianos de la iglesia donde reunían a los jóvenes de la iglesia durante el fin de semana para recibir lecciones diseñadas para su desarrollo personal.

Durante esas lecciones, Dan y Kelly alegan que Robert Sr. los obligaba a hacer flexiones, correr por la iglesia, sostener libros mientras corría en el lugar, entre otras tareas. “Él y algunos de los ancianos estaban en el ejército, y nos lo estaban imponiendo cuando éramos niños”, dice Dan mientras contiene las lágrimas. «Por ejemplo, tomar un alfiler y ponerlo debajo de las rodillas para que no lo golpees o no se te pegue. Recuerdo que un niño no podía hacer una flexión o sentarse, y uno de los mayores le dio una patada».

Cosby fue excomulgado de la iglesia cuando era joven

Según miembros de la familia, Cosby tuvo una infancia difícil en la que supuestamente se escapaba de casa varias veces, faltaba a la escuela y frecuentemente chocaba con su madre. Su tensa relación llevó a que su abuela interviniera para ayudar a cuidar de Cosby. Su comportamiento problemático llegó al punto en que fue expulsada de la Iglesia Faith Temple. Mientras era rechazada, la abuela de Cosby murió.

Cosby supuestamente se divorció de su primer marido para casarse con Robert Sr.

La periodista de investigación Cheyenne Roundtree encontró los registros de divorcio y matrimonio de Cosby, que revelan que se casó con Robert Sr. 19 días después de finalizar su divorcio. Después de la muerte de la abuela de Cosby, su familia no apoyó su matrimonio con Robert Sr.

Durante un servicio de huelga, la madre de Cosby se paró en el púlpito y rechazó públicamente su matrimonio frente a la congregación. “Se han difundido todas estas mentiras, ese no es Dios”, dijo en un videoclip. «Me escuchan hoy. Si esta es mi última posición en el púlpito, eso no es Dios lo que está pasando por aquí».

Reclamaciones de abuso financiero

Según Roundtree, varios miembros de la iglesia le dijeron que se esperaba que hicieran recados, limpiaran y administraran las facturas, entre otras responsabilidades, para Cosby y Robert Sr., de forma gratuita. Durante cinco años, Rosalind, que en un momento vivió con la pareja, dice que fue responsable de las tareas domésticas y de hacer los recados. “Nunca me pagaron”, dice en el documental. «Estaba cobrando desempleo. Supongo que de eso pensaban que viviría. Era más como una plantación de esclavos».