ACUERNOS HYBRIDOS Usados, altos impuestos y desafíos de vehículos eléctricos





Yakarta, Viva – El jueves 28 de agosto de 2025, una serie de artículos sobre Viva Automotive En el centro de atención del lector, comenzando desde la tendencia híbrido móvil Usados ​​que son cada vez más buscados, la polémica de impuestos para automóviles en Indonesia, a los desafíos de la infraestructura de vehículos eléctricos. El siguiente resumen:

Los autos híbridos usados ​​ahora están cada vez más demandados debido a su eficiencia de combustible y precios más asequibles, a partir de RP. 160 millones. Esta elección es una alternativa atractiva para las personas que desean ser vehículos ecológicos con bajos costos operativos. Leer más.

2. Peso Industria automotriz RI: Avanza Impuesto IDR 5 millones en Indonesia, en Tailandia, solo IDR 150 mil

La diferencia en el impuesto de vehículos en Indonesia y Tailandia es sorprendente, donde la avanza en RI puede estar sujeta a hasta Rp5 millones por año, mientras que en Tailandia solo alrededor de Rp150 mil. Esta condición hace que la industria automotriz nacional compite cada vez más en el mercado regional. Leer más.

El número de SPKLU en Indonesia aún está lejos de ser suficiente para apoyar el crecimiento de vehículos eléctricos que continúan aumentando. Esta relación desequilibrada es un gran desafío para la aceleración de la adopción de vehículos ecológicos. Leer más.

Página siguiente 3. La relación de automóviles eléctricos y Spklu en RI está lejos del número ideal









